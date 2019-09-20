«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

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«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», — говорится в заявлении «Краснодара». В клубе также отметили, что в будущем не намерены давать никаких комментариев по этому вопросу.Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 года. Футболист провел за клуб 146 матчей, забив 35 голов и сделав 30 результативных передач. Вместе с краснодарской командой полузащитник завоевал бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2014/15.В октябре прошлого года Мамаев был арестован после того, как стал участником двух драк в центре Москвы. В мае футболист был приговорен к колонии, а 17 сентября вышел на свободу по УДО. В общей сложности он провел в заключении более 11 месяцев.Ранее сообщалось, что «Краснодар» направил в РФС запрос на расторжение контракта с Мамаевым, но до выхода игрока на свободу этот вопрос так и не был рассмотрен союзом.Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который отбывал заключение вместе с Мамаевым и также вышел по УДО в сентябре, подписал со своей командой новый контракт. Петербургский клуб направил в РФС документы на дозаявку игрока, но получил отказ.