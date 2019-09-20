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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

20 сентября 2019 22:18
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Футболист выступал за краснодарский клуб с 2013 года.
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Соглашение футболиста с клубом было прекращено по взаимному согласию сторон, сообщается на официальном сайте команды, передает РБК.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», — говорится в заявлении «Краснодара». В клубе также отметили, что в будущем не намерены давать никаких комментариев по этому вопросу.

Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 года. Футболист провел за клуб 146 матчей, забив 35 голов и сделав 30 результативных передач. Вместе с краснодарской командой полузащитник завоевал бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2014/15.


В октябре прошлого года Мамаев был арестован после того, как стал участником двух драк в центре Москвы. В мае футболист был приговорен к колонии, а 17 сентября вышел на свободу по УДО. В общей сложности он провел в заключении более 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» направил в РФС запрос на расторжение контракта с Мамаевым, но до выхода игрока на свободу этот вопрос так и не был рассмотрен союзом.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который отбывал заключение вместе с Мамаевым и также вышел по УДО в сентябре, подписал со своей командой новый контракт. Петербургский клуб направил в РФС документы на дозаявку игрока, но получил отказ.





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