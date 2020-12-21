Кирилл Бородачев - победитель всероссийских соревнований

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Самарский рапирист Кирилл Бородачёв (тренер - Элина Орлова, представляет СШОР №5 и "Центр спортивной подготовки Самарской области") выиграл всероссийские соревнования по фехтованию, которые прошли в подмосковном Новогорске.

В финале он был сильнее чемпиона Европы - 2018 Тимура Арсланова из Башкортостана.



Кирилл Бородачев - единственный рапирист, который занимал призовые места на всех трех всероссийских турнирах нового сезона 2020/2021. Ранее он дважды становился третьим, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО