Изменено время начала матча "Крылья Советов" – "Зенит"
9 октября 2019 22:02
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В частности изменено время игры 14-го тура "Крылья Советов" – "Зенит", которая состоится 27 октября.
Этот матч будет сыгран в 15:00 по самарскому времени (ранее был запланирован на 13:00).
Приобретенные ранее билеты действительны.
Вся информация о билетах на этот матч доступна по ссылке, передает пресс-служба ФК "КС".
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