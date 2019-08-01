Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев – лучший игрок июля в РПЛ
1 августа 2019 22:03
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За Соболева проголосовали более 38% любителей футбола.
В финальную пятерку помимо нападающего "Крыльев" вышли форвард "Зенита" Артем Дзюба, голкипер "Рубина" Юрий Дюпин, а также игроки "Ростова" Алексей Ионов и Элдор Шомуродов.
Александр Соболев в трех турах РПЛ забил три гола и отдал одну голевую передачу, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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