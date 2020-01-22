Я нашел ошибку
Главные новости: 
Более полугода назад суд вынес решение об изъятии ребенка из семьи, однако «бабушка» не хотела отдавать мальчика.
СК Москвы возбудил дело после угроз женщины выбросить ребенка из окна
Основатель SpaceX сообщил о планах основать на Марсе колонию. По его словам, к 2050 году на планете будут жить менее 1 млн человек.
Маск запланировал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Операторы связи не будут взимать плату за трафик на Госуслугах и сайтах всех федеральных и региональных ведомств.
С 1 марта трафик на Госуслугах станет бесплатным для всех
Она играет журналистку Алекс Леви, одну из ведущих Утреннего шоу.
Дженифер Энистон взяла победу за лучшую женскую роль в Утреннем шоу. Тим Кук не остался равнодушным
Житель Сызрани у себя на участке разводит мраморных сомов
Житель Сызрани у себя на участке разводит мраморных сомов
Суды нескольких инстанций корыстную инициативу Романа Лебедева не поддержали и во взыскании отказали.
Убийца пенсионеров решил взыскать с полиции Новокуйбышевска 800 тысяч рублей
Ранее из воздушной гавани увезли мужчину с подозрением на новый коронавирус.
В Пулково срочно провели дезинфекцию после госпитализации пассажира из Китая
Турчак заявил, что профессиональная компетентность Хинштейна придаст новый импульс работе комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Госдума утвердила Александра Хинштейна главой комитета по информационной политике и связи
сегодня  Среда, 22 января, 22:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/01:
USD 61.83
-0.03
EUR 68.52
-0.1
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Финал IKA-2020: Тольятти закрепит статус Парусной столицы России

22 января 2020 16:32
163
На финишную прямую выходит подготовка грандиозного для Самарской области события.
На финишную прямую выходит подготовка грандиозного для Самарской области события. С 26 февраля по 02 марта 2020 года в России состоится
четвертый этап Кубка Мира по сноукайтингу IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020.

Честь проведения спортивного мероприятия принадлежит городу с автомобильной историей — Тольятти.

Организаторами финала Кубка Мира по сноукайтингу IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020, марафона «Жигулёвское море» и одноименного фестиваля выступают проект SNOWKITERUSSIA, агентство ROQETA и спортивный клуб «Сила Ветра».

Партнерами мероприятий являются министерство спорта Российской Федерации, Правительство Самарской области, Всероссийская федерация парусного спорта, Администрация городского округа Тольятти, ПАО «КуйбышевАзот». 

Важно, что Россия проводит свой этап Кубка мира вместе с Италией и Украиной. В сноукайтинге играют роль снег и ветер: уже объявлено, что из-за
отсутствия снега впервые за 10 лет Италия отменила первый этап. Самарская зимавсегда дарит надежду, поэтому российский этап обязательно состоится. 
 
Второй год Тольятти принимает IKA SNOW KITE WORLD CUP. В 2019 году Кубок уже покорял с успехом волжские просторы. А в 2017 году отгремел над
Жигулёвскими горами Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA- 2017. Справедливо, что команда организаторов становилась многократными призёрами и победителями различных премий: Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, Национальной премии «Серебряный Лучник», Межрегионального фестиваля индустрии событий «Event-прорыв». В 2020-м команда тоже получила признание — Этап Кубка мира по сноукайтингу по версии IKA 2019-2020 и Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море-2020» удостоены звания «Лучшее событие года» в Национальном календаре событий и вошли в ТОП-200.

15 лет в Тольятти существует традиция: в феврале украшать акваторию Жигулёвского моря и небо над горами сотней разноцветных парусов — кайтов и
дарить жителям праздник полета и свободы. Этот год не станет исключением. В рамках IKA-2020 состоится легендарный XV Марафон «Жигулёвское море» и пройдет VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море - любимому городу». 

Сноукайтеров разных возрастов, пола и уровня подготовки ожидают как официальные испытания, так и развлекательная программа. Участники будут
соревноваться в дисциплинах курс-рейс, марафон и фристайл. У самых маленьких будет отдельный зачет и своя гоночная дистанция. 

Гостей IKA-2020 тоже не обойдут вниманием. 29 февраля фестиваль «Жигулёвское море – любимому городу» порадует различными снежными развлечениями для всей семьи. Будут танцы, активные игры на свежем воздухе, мастер-классы по сноукайтингу. Самым фотографируемым моментом по традиции будет массовый старт более 200 кайтеров на марафоне «Жигулёвское море».

Также ярким событием программы станет челлендж «Лето или зима: топить снег и лед или вызывать метель?». Проголосовать карнавальным костюмом за стужу или жару будет предложено участникам фан-забега, фан-гонки на кайтах и всем гостям фестиваля. Такие проводы весны обязаны претендовать на звание «Самая необычная Масленица года». 

В конце февраля акватория Куйбышевского водохранилища в обрамлении Жигулёвских гор станет ареной парусных баталий, а Тольятти - центром мирового
сноукайтинга, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1864
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1633
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1908
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8940
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9266
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9079
Весь список
Спорт в регионе
22 января 2020  16:38
Футболист категорически отказывается от перехода в стан аутсайдера РПЛ.
Лайф узнал, какой клуб спасёт Кокорина от ссылки в Сочи
Футболист категорически отказывается от перехода в стан аутсайдера РПЛ.  Спорт в регионе
1089
22 января 2020  16:32
На финишную прямую выходит подготовка грандиозного для Самарской области события.
Финал IKA-2020: Тольятти закрепит статус Парусной столицы России
На финишную прямую выходит подготовка грандиозного для Самарской области события.   Спорт в регионе
163
22 января 2020  15:38
В этом году впервые соревнования пройдут в формате гонок на льду.
В Тольятти состоится спидвейная гонка с участием сильнейших гонщиков Европы
 В этом году впервые соревнования пройдут в формате гонок на льду.   Спорт в регионе
174
21 января 2020  20:50
Александр Фетисов рассказал о возможном трансфере Александра Соболева, задаче команды на вторую часть сезона и состоянии газона на "Самара Арене".
Александр Фетисов: переход Соболева в другую команду — его инициатива
Александр Фетисов рассказал о возможном трансфере Александра Соболева, задаче команды на вторую часть сезона и состоянии газона на "Самара Арене".  Спорт в регионе
315
21 января 2020  20:45
Нападающему 31 год, принадлежит футбольному клубу ПАС из Греции.
В расположение "Крыльев" прибыл греческий футболист Стефанос Атанасиадис (Клаус)
 Нападающему 31 год, принадлежит футбольному клубу ПАС из Греции. Спорт в регионе
365
21 января 2020  20:35
Голы: Радонич, Адам ("Спартак"), Голенков, Молчанов, Анюков.
В первом контрольном матче "Крылья" разгромили "Спартак" (Юрмала) - 4:1
Голы: Радонич, Адам ("Спартак"), Голенков, Молчанов, Анюков.  Спорт в регионе
492
21 января 2020  15:57
Кирилл и Антон Бородачевы выступали в составе сборной России на этапе Кубка мира среди юниоров по рапире во французском Экс-ан-Провансе.
Братья Бородачевы в число призеров не вошли
Кирилл и Антон Бородачевы выступали в составе сборной России на этапе Кубка мира среди юниоров по рапире во французском Экс-ан-Провансе.   Спорт в регионе
287
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
264
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1756
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
619
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1503
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1259
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
834
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
851
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1288
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1393
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1632
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2739
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3275
Весь список

Мероприятия
В Самарском театре оперы и балета состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской
В СОУНБ расскажут о первой самарской художественной книге и ее авторе
В Тольятти состоится спидвейная гонка с участием сильнейших гонщиков Европы
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные