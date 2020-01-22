Финал IKA-2020: Тольятти закрепит статус Парусной столицы России

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Честь проведения спортивного мероприятия принадлежит городу с автомобильной историей — Тольятти.Организаторами финала Кубка Мира по сноукайтингу IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020, марафона «Жигулёвское море» и одноименного фестиваля выступают проект SNOWKITERUSSIA, агентство ROQETA и спортивный клуб «Сила Ветра».Партнерами мероприятий являются министерство спорта Российской Федерации, Правительство Самарской области, Всероссийская федерация парусного спорта, Администрация городского округа Тольятти, ПАО «КуйбышевАзот».Важно, что Россия проводит свой этап Кубка мира вместе с Италией и Украиной. В сноукайтинге играют роль снег и ветер: уже объявлено, что из-заотсутствия снега впервые за 10 лет Италия отменила первый этап. Самарская зимавсегда дарит надежду, поэтому российский этап обязательно состоится.Второй год Тольятти принимает IKA SNOW KITE WORLD CUP. В 2019 году Кубок уже покорял с успехом волжские просторы. А в 2017 году отгремел надЖигулёвскими горами Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA- 2017. Справедливо, что команда организаторов становилась многократными призёрами и победителями различных премий: Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, Национальной премии «Серебряный Лучник», Межрегионального фестиваля индустрии событий «Event-прорыв». В 2020-м команда тоже получила признание — Этап Кубка мира по сноукайтингу по версии IKA 2019-2020 и Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море-2020» удостоены звания «Лучшее событие года» в Национальном календаре событий и вошли в ТОП-200.15 лет в Тольятти существует традиция: в феврале украшать акваторию Жигулёвского моря и небо над горами сотней разноцветных парусов — кайтов идарить жителям праздник полета и свободы. Этот год не станет исключением. В рамках IKA-2020 состоится легендарный XV Марафон «Жигулёвское море» и пройдет VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море - любимому городу».Сноукайтеров разных возрастов, пола и уровня подготовки ожидают как официальные испытания, так и развлекательная программа. Участники будутсоревноваться в дисциплинах курс-рейс, марафон и фристайл. У самых маленьких будет отдельный зачет и своя гоночная дистанция.Гостей IKA-2020 тоже не обойдут вниманием. 29 февраля фестиваль «Жигулёвское море – любимому городу» порадует различными снежными развлечениями для всей семьи. Будут танцы, активные игры на свежем воздухе, мастер-классы по сноукайтингу. Самым фотографируемым моментом по традиции будет массовый старт более 200 кайтеров на марафоне «Жигулёвское море».Также ярким событием программы станет челлендж «Лето или зима: топить снег и лед или вызывать метель?». Проголосовать карнавальным костюмом за стужу или жару будет предложено участникам фан-забега, фан-гонки на кайтах и всем гостям фестиваля. Такие проводы весны обязаны претендовать на звание «Самая необычная Масленица года».В конце февраля акватория Куйбышевского водохранилища в обрамлении Жигулёвских гор станет ареной парусных баталий, а Тольятти - центром мировогосноукайтинга, передает пресс-служба облправительства.