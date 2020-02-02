Евгений Фролов пополнил состав "Крыльев Советов"

191

Игрок перешел в нашу команду из "Сочи", а до этого выступал за "Мордовию", "Кубань", "Оренбург" и другие российские клубы.Соглашение с Евгением Фроловым подписано сроком на 2,5 года, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"