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Два первых матча сезона 2019/20 "Крылья" проведут на "Самара Арене"

7 июня 2019 22:49
109
Свой новый сезон
Российская Премьер-Лига представила календарь сезона 2019/20 с предварительными датами проведения матчей. Свой новый сезон "Крылья Советов" начнут двумя домашними встречами на "Самара Арене" – с московским ЦСКА (предварительная дата – 12-15 июля) и тульским "Арсеналом" (19-22 июля).

Первый круг самарцы завершат домашней игрой с казанским "Рубином" (1-4 ноября), а на зимний перерыв ориентировочно уйдут 6-9 декабря, приняв на своем поле в 19 туре "Урал". Возобновят весеннюю часть РПЛ "Крылья Советов" в Самаре с "Оренбургом" (28 февраля - 2 марта). Заключительную игру сезона "Крылья" проведут также у себя дома, с дебютантом РПЛ – клубом "Сочи" (15-18 мая).

С полным расписанием матчей можно ознакомиться здесь. Точные даты и время игр будут определены позднее.

На 25-26 сентября запланированы матчи 1/16 Кубка России.

Также общее собрание РПЛ приняло решение, что каждый клуб вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами, передает пресс-служба ФК "КС". 
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