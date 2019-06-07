Два первых матча сезона 2019/20 "Крылья" проведут на "Самара Арене"
7 июня 2019 22:49
109
Первый круг самарцы завершат домашней игрой с казанским "Рубином" (1-4 ноября), а на зимний перерыв ориентировочно уйдут 6-9 декабря, приняв на своем поле в 19 туре "Урал". Возобновят весеннюю часть РПЛ "Крылья Советов" в Самаре с "Оренбургом" (28 февраля - 2 марта). Заключительную игру сезона "Крылья" проведут также у себя дома, с дебютантом РПЛ – клубом "Сочи" (15-18 мая).
С полным расписанием матчей можно ознакомиться здесь. Точные даты и время игр будут определены позднее.
На 25-26 сентября запланированы матчи 1/16 Кубка России.
Также общее собрание РПЛ приняло решение, что каждый клуб вправе поменять только один матч в сезоне кругами с остальными командами, передает пресс-служба ФК "КС".
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1059
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
880
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1154
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8162
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8629
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8339
Спорт в регионе
7 июня 2019 22:59
В минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли 13-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), сохранив свое место в высшем дивизионе после стыковых матчей с "Нижним... Спорт в регионе
104
7 июня 2019 22:49
Свой новый сезон "Крылья Советов" начнут двумя домашними встречами на "Самара Арене" – с московским ЦСКА (предварительная дата – 12-15 июля) и... Спорт в регионе
109
7 июня 2019 16:28
7 июня 2019 12:46
Все предложения РПЛ утверждаются исполкомом РФС. Спорт в регионе
181
7 июня 2019 11:53
В программе также запланированы выступления артистов и призовые конкурсы. Спорт в регионе
188
7 июня 2019 11:10
Для болельщиков также будет организована площадка для участия в спортивных мероприятиях. Спорт в регионе
180
7 июня 2019 10:04
В турнире приняли участие пять команд. Спорт в регионе
173
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
206
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
203
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
320
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
330
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
251
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
393
Фоторепортажи
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
199
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
558
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
498
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
629
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
538
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
977
Мероприятия
Об ограничении движения транспорта в Самаре во время проведения легкоатлетического фестиваля «Королева спорта»