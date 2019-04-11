Баскетбольная «Самара» ведет 2:0 в полуфинале Суперлиги

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10 апреля во втором матче полуфинальной серии чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла «Темп-СУМЗ-УГМК» — 86:61.Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- Хорошее начало матча. Мы были заряжены, а соперник, наверное, подсел физически — и мы выглядели чуть лучше. Почему был такой отрыв — мы попали с очень хорошим процентом. Мы сыграли агрессивно в защите и показали свою игру в нападении — поэтому и победили. Но серия продолжается, в Ревде нам будет еще сложнее. Соперник амбициозный, опытный, который будет выкладываться до конца. Просто так победу он никому не отдаст. Хочу вновь поблагодарить болельщиков. Полный зал — мы чувствовали эту поддержку, только благодаря вам и добываются победы.Первый матч серии до трех побед, состоявшийся 8 апреля, также остался за «Самарой» (83:77).При счете 2:0 в пользу самарцев серия переезжает в Ревду. Там команды сыграют 14 и, если понадобится, 16 апреля.