Армеец Александр Кибанов из Самары — чемпион Европы по тяжелой атлетике
31 октября 2019 20:45
77
Состязания проходили с 17 по 27 октября в столице Румынии — Бухаресте. Армеец выступал в составе сборной России в весовой категории до 102 килограмм. В общей сумме двоеборья тяжелоатлет набрал 361 килограмм — 164 в рывке и 197 в толчке.
На втором и третьем месте украинские спортсмены Кирилл Пирогов и Богдан Бурячек. Александр Кибанов — мастер спорта, серебряный призер первенства России этого года. Минувшим летом Кибанов дебютировал на мировом помосте в Тайланде, показав восьмой результат на планете.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1605
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1369
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1651
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8627
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9040
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8759
Спорт в регионе
31 октября 2019 20:45
Армеец выступал в составе сборной России в весовой категории до 102 килограмм. Спорт в регионе
77
31 октября 2019 19:56
Спортплощадка 20х40 метров, современный искусственный газон, ограждение, освещение. Спорт в регионе
90
31 октября 2019 16:08
Перед игрой с молодежкой "Рубина" подопечные Владимира Кухлевского делят 3-4 места с московским ЦСКА. Спорт в регионе
154
31 октября 2019 15:02
Уже в ближайшие выходные, 2-3 ноября, женская команда БК «Самара» проведет свои первые матчи в чемпионате Суперлиги-2. Спорт в регионе
158
31 октября 2019 14:23
На протяжении 4-х дней соревнований на ринг выходили сильнейшие спортсмены-представители Самарской области, Приволжского Федерального округа и России. Спорт в регионе
200
31 октября 2019 11:59
На самарской набережной состоится V легкоатлетический забег «В беге мы едины!». Спорт в регионе
151
31 октября 2019 09:57
Следующие свои матчи команда проведет в рамках Суперлиги — в Новосибирске и Сургуте. Спорт в регионе
155
Видео
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
161
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
281
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
427
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
485
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
563
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1216
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1226
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1904
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1298
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1593
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1775
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1244
Мероприятия