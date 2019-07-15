Александр Соболев: Мы победили заслуженно
15 июля 2019 21:24
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– Вся команда была одним целым. Во втором тайме нам было попроще, чем в первом. Забили гол и стало играть спокойнее. Заслуженно победили и взяли три очка. Свою игру оценивать не буду, для этого есть тренер. Мы победили, доказав, что мы – команда. Мы тренировались, готовились, наигрывали комбинации. Будем стараться продолжать также. Все зависит от нас.
– Аренда в "Енисее" пошла тебе на пользу? Можешь сказать, что прибавил после Красноярска?
– Конечно. Я там постоянно играл, забивал голы, получал практику. Стал сильнее, окреп.
– Две домашние игры подряд это плюс?
– Да. Во втором матче должны показать более качественный футбол.
– Личные цели на сезон ставишь перед собой?
– Нет такого, что я хочу забить сколько-то голов. Главное, чтобы команда побеждала. Это лучшее, что может быть.
– Опиши, как получилось сегодня забить.
– Была подача, я принял мяч на грудь и пробил с разворота в угол. Пенальти пробил также в угол.
– Пенальти, с которого ты забил, справедлив?
– Сто процентов.
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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