«Акрон» стал чемпионом турнира по мини-футболу им. В.Кейлина

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В воскресенье, 20 декабря, в СК «Тольятти Теннис Центр» состоялся открытый межрегиональный турнир по мини-футболу имени Владимира Михайловича Кейлина для ветеранов 35+.

На площадке собрались семь команд из Самарской области. Схема турнира, который прошел при поддержке Самарской областной федерации футбола и ФК «Акрон», подразумевала игры «каждый с каждым» в один круг. Все участники показали достойную игру и борьбу на каждом участке поля, а взобраться на вершину пьедестала почета удалось нашей команде. «Акрон» продемонстрировал крейсерский ход и набрал максимальное количество очков, а лучшим бомбардиром турнира стал недавно закончивший свою профессиональную карьеру Максим Малаховский с 11 забитыми мячами.

Итоговое турнирное положение команд:

1) «Акрон» (Тольятти) – 18 очков;

2) «Вакансия» (Тольятти) – 12;

3) «Лада» (Тольятти) – 11;

4) «Поско» (Тольятти) – 8;

5) «Волжский» (Волжский) – 8;

6) «Сызрань- 2003» (Сызрань) – 1;

7) «Локомотив» (Тольятти) – 1.

Состав чемпионов турнира: Иван Киреев, Максим Малаховский, Александр Белозеров, Александр Гринько, Максим Токарев, Владимир Шапшов, Алексей Чуравцев, передает пресс-служба ФК "Акрон".

Фото: пресс-служба ФК "Акрон