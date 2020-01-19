В Тольятти состоялся чемпионат Самарской области по прыжкам на батуте
19 января 2020 11:01
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Наша школа подготовка батутистов - одна из сильнейших в стране, сообщает Минспорта региона в твиттере. Для дальнейшего развития этого вида спорта в Тольятти в рамках нацпроекта "Демография" строится специализированный центр "Акробат".
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