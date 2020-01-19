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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Тольятти состоялся чемпионат Самарской области по прыжкам на батуте

19 января 2020 11:01
137
В Тольятти состоялся чемпионат Самарской области по прыжкам на батуте. За медали боролись сильнейшие спортсмены региона.
 За медали боролись сильнейшие спортсмены региона.

Наша школа подготовка батутистов - одна из сильнейших в стране, сообщает Минспорта региона в твиттере. Для дальнейшего развития этого вида спорта в Тольятти в рамках нацпроекта "Демография" строится специализированный центр "Акробат".
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Комментарии


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