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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сегодня, 9 ноября, состоится матч «Спартак» - «Крылья Советов»

9 ноября 2019 10:52
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Сегодня, 9 ноября, состоится матч Спартак - Крылья Советов
Сегодня, 9 ноября, состоится матч «Спартак» - «Крылья Советов». 
Первый матч второго круга самарцы проведут в Москве.

Начало в 20:00 по самарскому времени.

Игра 16-го тура "Спартак" – "Крылья Советов" будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" (комментаторы Нобель Арустамян и Михаил Поленов). Также будет доступна радиотрансляция поединка на волнах "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов).



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