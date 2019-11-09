Сегодня, 9 ноября, состоится матч «Спартак» - «Крылья Советов». 

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Первый матч второго круга самарцы проведут в Москве.Начало в 20:00 по самарскому времени.Игра 16-го тура "Спартак" – "Крылья Советов" будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" (комментаторы Нобель Арустамян и Михаил Поленов). Также будет доступна радиотрансляция поединка на волнах "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов).