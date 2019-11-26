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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский университет приглашает на мастер-класс по адаптивному теннису для незрячих

26 ноября 2019 13:12
131
Самарский университет приглашает на мастер-класс по адаптивному теннису для незрячих
В Самаре есть только 3 теннисных стола, оборудованных для игры SHOWDOWN.

28 ноября в 15:00 в Центре инклюзивного образования Самарского университета (ул. Академика Павлова, д.1 г., корп. 24 , каб. 109) пройдет мастер-класс по игре в адаптивный теннис для незрячих SHOWDOWN. В спортивной игре примут участие, в том числе, незрячие студенты Самарского университета. Обучать навыкам адаптивного тенниса в рамках мастер-класса будет студент второго курса ВУЗа Виктор Левин.

Настольный теннис для слепых SHOWDOWN - это захватывающая игра, которая сочетает в себе черты настольного тенниса и элементов аэрохоккея. Развивает ловкость, силу, координацию движения и логическое мышление.
В Самаре есть только 3 теннисных стола, оборудованных для игры SHOWDOWN, один из них находится в Центре инклюзивного образования Самарского университета и используется для физического развития и психологической поддержки незрячих студентов.
Напомним, в Самарском университете можно получить инклюзивное образование. Сейчас 20 студентов-бакалавров обучаются в рамках направления "Психолого-педагогическое образование". Уникальный в масштабах региона проект стартовал в 2013 году по инициативе Дмитрия Азарова.


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Комментарии



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