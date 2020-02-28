Баскетбольная «Самара» уступила в первом матче финала Кубка России
28 февраля 2020 10:25
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27 февраля в Ревде (Свердловская обл.) состоялся первый матч финальной серии Кубка России по баскетболу. «Самара» уступила местному «Темп-СУМЗ-УГМК» — 63:66.
Большую часть встречи самарцы вели в счете, преимущество достигало 11 очков. Но в заключительной десятиминутке ревдинцы перехватили инициативу и несколько раз вырывались вперед. В итоге все решилось на последних минутах. В концовку «Самара» входила с небольшим заделом — но сопернику хватило пары трехочковых, чтобы завершить поединок в свою пользу.
63:66 — первое в нынешнем розыгрыше Кубка поражение «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Владимир Пичкуров (15 очков) и Антон Глазунов (14 очков).
Несмотря на это поражение, «Самара» сохраняет неплохие шансы на итоговую победу в Кубке: обладатель трофея определится по сумме двух матчей. Таким образом, 12 марта, когда в Самаре состоится ответный матч, нашей команде необходимо добиться победы с разницей минимум в 4 очка.
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