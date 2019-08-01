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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

2 августа состоится матч "Крылья Советов-м" - "Локомотив-м"

1 августа 2019 22:07
119
На втором поле стадиона
Матч молодёжного Первенства U-19 "Крылья Советов-м" - "Локомотив-м" состоится в пятницу, 2 августа, на втором поле стадиона "Металлург".

Начало в 13:00.

Вход свободный, передает пресс-служба ФК "КС". 
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