В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов

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В Самаре сегодня, 16 февраля, продолжается открытый Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья – 2020». В спортивном комплексе «МТЛ Арена» собрались участники со всей страны, выступающие в разных возрастных группах, от 7 до 35 лет, более 1500 пар из 27 регионов России.В рамках турнира проходят также первенство и чемпионат Приволжского федерального округа, которые станут отборочным этапом на первенство и чемпионат России, а также всероссийские соревнования.Судят выступления квалифицированные судьи.Накануне, 15 февраля, состоялось торжественное открытие турнира. Заместитель министра спорта Самарской областипоздравила гостей и участников, и добавила, что "Жемчужина Поволжья" проходит уже в 18-й раз и стала визитной карточкой танцевального спорта в Самарской области.Она также отметила, что, несмотря на сильную конкуренцию, пары из Самарской области не раз становились победителями в разных номинациях.В свою очередь, президент федерации танцевального спорта Самарской областиотметила рост как уровня самих соревнований, так и мастерства участников.Стоит сказать, что для многих участников эти соревнования могут стать шагом к серьезной спортивной карьере.Церемонию открытия и соревнования запечатлел корреспондент НИА "Самара".Фото: Дильдина Светлана.