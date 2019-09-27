Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 27 сентября, 15:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/09:
USD 64.29
0.1
EUR 70.38
-0.21
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре стартовал всероссийский турнир по настольному теннису на призы Губернатора Самарской области

27 сентября 2019 12:10
127
В Самаре стартовал всероссийский турнир по настольному теннису на призы Губернатора Самарской области
Участвуют более 120 юных спортсменов.

В УСЦ "Грация" (Самара, Физкультурная, 116) стартовал всероссийский турнир по настольному теннису на призы Губернатора Самарской области. Участвуют более 120 спортсменов из различных регионов страны (2007 года рождения и моложе, 2004 г.р. и моложе). Торжественное открытие - в 17:00.

Программа соревнований. 27 сентября. До 20:00 - соревнования (17:00-торжественное открытие). 28 сентября. С 9:00 до 20:00 - соревнования. 29 сентября. С 9:00 до 15:00 - соревнования. 15:00 - закрытие соревнований.
Вход свободный!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1452
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1231
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1526
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8414
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8882
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8556
Весь список
Спорт в регионе
27 сентября 2019  12:29
На Металлурге прошел юношеский футбольный турнир на призы Самарской митрополии
На "Металлурге" прошел юношеский футбольный турнир на призы Самарской митрополии
В соревнованиях приняли участие шесть городских и областных команд. Спорт в регионе
104
27 сентября 2019  12:10
В Самаре стартовал всероссийский турнир по настольному теннису на призы Губернатора Самарской области
В Самаре стартовал всероссийский турнир по настольному теннису на призы Губернатора Самарской области
Участвуют более 120 юных спортсменов. Спорт в регионе
127
27 сентября 2019  11:56
Баскетболистки БК Самара выбыли из борьбы за Кубок России
Баскетболистки БК «Самара» выбыли из борьбы за Кубок России
Следующие официальные матчи «Самара» проведет лишь в ноябре. Спорт в регионе
113
27 сентября 2019  11:42
Главный тренер Крыльев Советов угостит болельщиков балканскими блюдами
Главный тренер "Крыльев Советов" угостит болельщиков балканскими блюдами
Для гостей будут готовить специальные блюда: шиш-чевап и бургеры с плескавицей. Спорт в регионе
120
27 сентября 2019  11:27
Виктор Кудряшов примет участие в торжественном открытии финала Чемпионата Высшей лиги по регби-7 в Самара
Виктор Кудряшов примет участие в торжественном открытии финала Чемпионата Высшей лиги по регби-7 в Самара
Мероприятия пройдет на стадионе «Локомотив». Спорт в регионе
133
27 сентября 2019  09:28
Молодёжка Крыльев Советов сыграет с Тамбовом на основном поле Металлурга
Молодёжка "Крыльев Советов" сыграет с "Тамбовом" на основном поле "Металлурга"
Вход бесплатный. Спорт в регионе
150
26 сентября 2019  17:47
Начало встречи – в 17:00. Вход бесплатный.
Молодёжка "Крыльев" сыграет с "Тамбовом" на основном поле "Металлурга"
Начало встречи – в 17:00. Вход бесплатный.   Спорт в регионе
274
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
430
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
408
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
572
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
396
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
876
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
462
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1120
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
783
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1026
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1197
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
643
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2507
Весь список

Мероприятия
Команда из Самары победила в конкурсе молодых кардиологов России
В Самаре прошла акция «Письмо водителю пассажирского автобуса»
В Самарском политехе пройдут «Борисовские чтения»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные