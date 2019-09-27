В Самаре стартовал всероссийский турнир по настольному теннису на призы Губернатора Самарской области
27 сентября 2019 12:10
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В УСЦ "Грация" (Самара, Физкультурная, 116) стартовал всероссийский турнир по настольному теннису на призы Губернатора Самарской области. Участвуют более 120 спортсменов из различных регионов страны (2007 года рождения и моложе, 2004 г.р. и моложе). Торжественное открытие - в 17:00.
Программа соревнований. 27 сентября. До 20:00 - соревнования (17:00-торжественное открытие). 28 сентября. С 9:00 до 20:00 - соревнования. 29 сентября. С 9:00 до 15:00 - соревнования. 15:00 - закрытие соревнований.
Вход свободный!
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