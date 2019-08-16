В Самаре состоится баскетбольный турнир памяти Генриха Приматова

127

С 16 по 18 августа в Самаре в спорткомплексе СамГТУ (ул.Лукачева, 27) пройдут матчи традиционного турнира ветеранских команд памяти заслуженного тренера СССР Генриха Алексеевича Приматова. В этом году участие в нем примут четыре команды из Самары, Тольятти и Уфы.Расписание матчей:16 августа, пятница18.00 Самара-1 - Самара-219.00 Церемония открытия турнира19.15 Уфа - Тольятти17 августа, суббота10.00 Уфа - Самара-211.00 Самара-1 - Тольятти18 августа, воскресенье10.00 Самара-2 - Тольятти11.00 Самара-1 - Уфа12.15 Церемония награждения