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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоится баскетбольный турнир памяти Генриха Приматова

16 августа 2019 12:41
127
В Самаре состоится баскетбольный турнир памяти Генриха Приматова
В этом году участие в нем примут четыре команды из Самары, Тольятти и Уфы.

С 16 по 18 августа в Самаре в спорткомплексе СамГТУ (ул.Лукачева, 27) пройдут матчи традиционного турнира ветеранских команд памяти заслуженного тренера СССР Генриха Алексеевича Приматова. В этом году участие в нем примут четыре команды из Самары, Тольятти и Уфы.

Расписание матчей:
16 августа, пятница
18.00 Самара-1 - Самара-2
19.00 Церемония открытия турнира
19.15 Уфа - Тольятти

17 августа, суббота
10.00 Уфа - Самара-2
11.00 Самара-1 - Тольятти

18 августа, воскресенье
10.00 Самара-2 - Тольятти
11.00 Самара-1 - Уфа
12.15 Церемония награждения
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