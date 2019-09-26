В Самаре пройдут заплывы военнослужащих в рамках Спартакиады Вооруженных Сил РФ

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27 сентября в 12.00 в бассейне СК «Плавательный» (ул. Волжский пр., 10) пройдут заплывы военнослужащих на 100, 200 и 300 м вольным стилем в рамках Спартакиады Вооруженных Сил РФ по военно-прикладным видам спорта.Соревнования в рамках Спартакиады по военно-прикладным видам спорта: военному пятиборью, офицерскому троеборью (летнему) и военному троеборью проходят в Самаре с 24 по 30 сентября.Для участия в состязаниях в столицу региона съехались 200 сильнейших военных многоборцев со всей России. Атлеты представляют команды Центрального, Западного, Южного, Восточного военных округов, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических Сил, Воздушно-десантных войск, 12-го Главного управления Министерства обороны РФ.Среди участников титулованные спортсмены Вооруженных Сил, включая чемпионов мира, Европы, чемпионатов дружественных армий стран СНГ.Главный судья соревнований по офицерскому троеборью - инструктор-методист учебно-спортивного отделения самарского филиала ЦСКА, судья всероссийской категории Сергей Лемехов.Фото pixabay.com