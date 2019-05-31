В Самаре пройдет традиционный турнир по мини-футболу среди команд медучреждений
31 мая 2019 10:51
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1 июня на спортивных площадках, расположенных на набережной реки Волги (г. Самара, Волжский проспект, 36) состоится спортивный турнир среди учреждений здравоохранения Самарской области по следующим видам спортивных дисциплин: мини – футбол (VI ежегодный турнир среди медицинских работников) и волейбол (IV ежегодный турнир среди медицинских работников).
Список команд турнира по мини-футболу:
1. Клиники Самарского государственный медицинский университет;
2. Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина;
3. Сборная команда Самарской городской больницы № 8 и Самарского
областного противотуберкулезного диспансера;
4. Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова;
5. Самарская стоматологическая поликлиника №1;
6. Кинельская центральная больница города и района;
7. Самарская городская больница № 7;
8. МЦ «Династия»;
9. Сызранская стоматологическая поликлиника;
10. Самарский областной наркологический диспансер.
Список команд турнира по волейболу:
1. Сызранская стоматологическая поликлиника;
2. Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина;
3. Кинельская центральная больница города и района;
4. Тольяттинская городская больница № 2 им. В.В. Баныкина;
5. Клявлинская центральная районная больница;
6. Самарский областной кожно-венерологический диспансер;
7. Клиники Самарского государственного медицинского университета.
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