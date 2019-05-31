В Самаре пройдет традиционный турнир по мини-футболу среди команд медучреждений

111

1 июня на спортивных площадках, расположенных на набережной реки Волги (г. Самара, Волжский проспект, 36) состоится спортивный турнир среди учреждений здравоохранения Самарской области по следующим видам спортивных дисциплин: мини – футбол (VI ежегодный турнир среди медицинских работников) и волейбол (IV ежегодный турнир среди медицинских работников).Список команд турнира по мини-футболу:1. Клиники Самарского государственный медицинский университет;2. Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина;3. Сборная команда Самарской городской больницы № 8 и Самарскогообластного противотуберкулезного диспансера;4. Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова;5. Самарская стоматологическая поликлиника №1;6. Кинельская центральная больница города и района;7. Самарская городская больница № 7;8. МЦ «Династия»;9. Сызранская стоматологическая поликлиника;10. Самарский областной наркологический диспансер.Список команд турнира по волейболу:1. Сызранская стоматологическая поликлиника;2. Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина;3. Кинельская центральная больница города и района;4. Тольяттинская городская больница № 2 им. В.В. Баныкина;5. Клявлинская центральная районная больница;6. Самарский областной кожно-венерологический диспансер;7. Клиники Самарского государственного медицинского университета.