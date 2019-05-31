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Самарцев приглашают на старт ежегодного кубка ВелоСамары по кросс-кантри

31 мая 2019 09:33
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Самарцев приглашают на старт ежегодного кубка ВелоСамары по кросс-кантри
Трасса соревнования будет несколько отличаться от прошлогодней.

1 июня в лесопарке “Дубки” состоится первый этап кросс-кантрийной гонки “Кубок ВелоСамары”. Участники смогут зарегистрироваться в категориях «M 18», «M 35», «M 45+», "Ж 18+" . Количество кругов (4,2 км) для категорий - 7, 7, 4 и 4 соответственно. В случае дождя количество кругов будет уменьшено.
Трасса соревнования будет несколько отличаться от прошлогодней. Непосредственно перед стартом участники смогут проехать прикаточный круг для ознакомления с новым треком.

В этом году I-й этап КВС проходит под аккомпанемент двух праздников: День рождения велоспорта и День защиты детей. Напомним, что 31го мая - день рождения велоспорта. Праздник берет начало в 1868 году, когда в пригороде парижского Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров.
В течение дня гостей и участников мероприятия ожидает шоу-программа, где все желающие смогут пройти тест-драйв автомобилей Subaru XV и Outback от Субару Центр Самара (потребуется только водительское удостоверение) , пострелять из лука и пневматического оружия. Для маленьких гостей мероприятия будет организовано шоу гигантских мыльных пузырей. Кроме того участники и гости соревнований смогут отдохнуть за небольшим кофе-брейком.
После соревнований состоится награждение призеров гонки “Тур по Краю”, а после - подведение итогов и награждение призёров I-го этапа КВС 2019.

Более подробная программа дня:
10:30–11:40 — регистрация участников.
12:00 — старт соревнований, а в этот момент для гостей, а также для самих участники после финиша:
• Тест-драйв автомобилей Subaru по бездорожью (Запишитесь по телефону 277-77-07 или напишите сообщение в сообщество https://vk.com/im?sel=-72553847)
• Стрельба из лука и пневматического оружия
• Шоу гигантских мыльных пузырей
• Небольшой кофе-брейк
14:00 — награждение призеров гонки "Тур по Краю 2019" :
14:15 — подведение итогов и награждение призёров I-го этапа КВС 2019

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