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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарцев приглашают на финал регионального чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области

13 февраля 2020 10:12
133
Самарцев приглашают на финал регионального чемпионата ШБЛ КЭС-БАСКЕТ Самарской области
За право называться лучшей будут бороться школьные команды юношей и девушек со всех уголков нашего региона. 

Школьные команды Самарской области уже прошли большой путь в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020 гг. Мальчишки и девчонки сражались на внутришкольном, муниципальном и дивизиональном этапах. Всего в чемпионате Самарской области в сезоне 2019-2020 гг. приняли участие 532 команды из 326 общеобразовательных организаций региона. Настало время определить лучшие команды.

Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области состоится
17 февраля 2020 года в УК «МТЛ-Арена» (г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253А).
Начало игр в 10.00.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Самарской области и представлять свой регион на этапе финала Приволжского федерального округа Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» будут бороться школьные команды юношей и девушек со всех уголков нашего региона.

Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки, также среди всех представителей мужских и женских команд будет определён самый ценный игрок финала. Команды-победительницы Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области в марте 2020 года отправятся на финал чемпионата Приволжского федерального округа и будут бороться за право сыграть в Суперфинале и стать обладателями главного приза – поездки на «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги.
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Комментарии


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