Самарцев приглашают на финал регионального чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области

133

Школьные команды Самарской области уже прошли большой путь в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020 гг. Мальчишки и девчонки сражались на внутришкольном, муниципальном и дивизиональном этапах. Всего в чемпионате Самарской области в сезоне 2019-2020 гг. приняли участие 532 команды из 326 общеобразовательных организаций региона. Настало время определить лучшие команды.Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области состоится17 февраля 2020 года в УК «МТЛ-Арена» (г. Самара, ул. Советской Армии, д. 253А).Начало игр в 10.00.За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Самарской области и представлять свой регион на этапе финала Приволжского федерального округа Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» будут бороться школьные команды юношей и девушек со всех уголков нашего региона.Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки, также среди всех представителей мужских и женских команд будет определён самый ценный игрок финала. Команды-победительницы Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Самарской области в марте 2020 года отправятся на финал чемпионата Приволжского федерального округа и будут бороться за право сыграть в Суперфинале и стать обладателями главного приза – поездки на «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги.