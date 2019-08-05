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Самарец- победитель первенства мира по греко-римской борьбе (до 18 лет), которое состоялось в Болгарии. Он стал сильнейшим в весовой категории 60 кг, в финале одолев соперника из Турции. Максим стал единственным российским борцом, выигрывшим золото, сообщает Минспорта региона.