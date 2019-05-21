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Пловцы Самарской области завоевали 19 медалей на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА

21 мая 2019 10:06
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Пловцы Самарской области завоевали 19 медалей на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА
В общекомандном зачете Самарская область заняла высокое 6 место.

В Дзержинске (Нижегородская область) состоялся чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимали участие более 250 спортсменов из 39 регионов страны. Пловцы Самарской области завоевали 19 медалей (8 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых).

Сергей Сухарев завоевал три золотых медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием. В его активе также серебро на 50 метрах баттерфляем и бронза на 100 метрах на спине.

Вячеслав Ленский стал чемпионом на дистанциях 100 метров на спине и 100 метров вольным стилем, завоевал серебро и две бронзы на дистанциях 400 метров вольным стилем, 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием соответственно.

Яна Костина выиграла золото на дистанциях 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине. Также у нее серебро на дистанциях 50 и 200 метров вольным стилем (на этих дистанциях выступала совместно с классом S2).

Альбина Петрукович впервые стала чемпионом России на дистанции 400 метров вольным стилем. Кирилл Пульвер завоевал серебро на дистанции 100 метров вольным стилем и бронзу на дистанции 400 метров вольным стилем. Егор Щевелев стал третьим на дистанции 400 метров вольным стилем.

В чемпионате выступали и другие пловцы Самарской области, внесшие вклад в итоговый результат команды. Константин Ганечкин приплыл пятым на дистанции 50 метров баттерфляем. Марина Запевалова была пятой на дистанции 100 метров брассом. Василий Беляев стал седьмым на дистанции 100 метров брассом. Елизавета Тимонина выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Значительно улучшили свои личные результаты Иван Цыпленков, Татьяна Безногова, Дмитрий Ксенофонтов.

Тренеры самарских пловцов - Лариса Олейникова, Анжелика Матвеева, Галина Сухарева, Сергей Иванов, Николай Яськов.

Впервые после введения системы начисления очков по баллам IPC (международного паралимпийского комитета) в общекомандном зачете Самарская область заняла высокое 6 место.

Параллельно с чемпионатом России по плаванию ПОДА проходил Кубок России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В них принимала участие воспитанница тольяттинской КСДЮСШОР № 10 «Олимп» Ольга Потешкина (тренер – Елена Белкова, Алла Журавлева). Она завоевала пять медалей. Ольга Потешкина стала первой на дистанции 100 метров баттерфляем, второй на дистанциях 100 метров на спине, 200 метров комплексным плаванием, 200 метров вольным стилем, а также завоевала бронзу на дистанции 100 метров брассом, сообщает пресс-служба облправительства.


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