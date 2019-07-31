Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин посетил молодежный форум ПФО "iВолга 2.0"

114

Министр спорта Самарской областипосетил молодежный форум ПФО «iВолга 2.0». В качестве эксперта он принял участие в круглом столе по вопросам развития физкультуры и спорта, пообщался с ребятами, ответил на все интересующие их вопросы, дал рекомендации по реализации проектов, сообщает пресс-служба облправительства.«Очень много слышал про форум, но никак не удавалось сюда приехать. Рад, что в этом году получилось. Здесь отличная атмосфера, много инициативных и интересных ребят. Сегодня перед нами стоит серьезная задача — к 2024 году увеличивать число жителей, регулярно занимающихся спортом, до 55%. Без поддержки молодежи, их вовлеченности в процесс, идей, мы ее не выполним. Спортивная молодежь — наше будущее«, — отметил Дмитрий Шляхтин.