Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» в Самарской области начнется уже в эту субботу
6 февраля 2020 11:48
35
В 2020 году Россия вошла в Мировую Арктическую Серию гонок на собачьих упряжках. После двухлетнего перерыва известная Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» в 2020 году вернется на берега Волги, став частью Arctic World Series. «Волга Квест 2020» стартует 8 февраля в селе Ширяево, там же будет и финиш многодневной гонки. В этом году соревнование станет этапом Чемпионата мира по приключенческим гонкам на собачьих упряжках QRILL Pet Arctic World Series.
Гонка проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администраций городских округов Тольятти и Жигулевск, Администрации Ставропольского района, Национального парка «Самарская Лука».
Полный маршрут «Волга Квест» проходит через Самарскую область, включая в себя территорию Национального парка «Самарская Лука» и акваторию Волги, об этом стало известно 5 февраля во время пресс-конференции, на которой организаторы гонки рассказали об особенностях мероприятия.
«В этом событии мы видим большой туристический потенциал. «Волга Квест» — это проект с уже достаточно большой историей. И с самого начала он заявил себя как проект, который способен привлечь туристов не только из близлежащих городов, но и из других регионов. Несмотря на то, что в этом году он был перенесен с ледяного покрова Волги на сухопутную часть, маршрут непосредственно проходит вблизи акватории реки. И тот маршрут, который будет опробован и, надеюсь, утвержден на последующие несколько лет по территории «Самарской луки», станет уникальным, притягательным и войдет в календарь событий Самарской области. Еще одно событие, которое станет известно всему миру», — рассказал Артур Абдрашитов, заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области.
«В этом году у нас беспрецедентное количество участников – 26 гонщиков, 236 собак. Интерес к гонкам повышается, и я надеюсь, что в следующем году участников будет еще больше», — поделилась Светлана Семёнова, президент Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест».
Российская «Волга Квест» наряду с именитыми партнерами создана по всем строгим правилам гонок на собачьих упряжках, с соблюдением прав животных, с уважением к эко-философии и истории. Именно поэтому была отобрана организаторами QPAWS для участия в престижной мировой серии. В соревнованиях принимают участие профессиональные российские и зарубежные гонщики на собачьих упряжках, специалисты и волонтеры из России и зарубежья.
Для отслеживания каждого этапа серии компания Aker BioMarine создала интернет-платформу https://www.q-paws.com/ , где будет вестись трансляция с мест событий в течение всех дней проведения каждой гонки. Будут освещаться подготовка к прохождению дистанции, состояние трассы, положение гонщиков на дистанции, общение каюров и упряжки, уход за собаками.
Цель этого международного партнерства – продвижение ценностей эко-философии, пропаганда приключенческих гонок на собачьих упряжках, гуманного и бережного отношения к собакам, другим животным и природе, а также продвижение национальных территорий, где проводятся подобные соревнования и их туристической привлекательности.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1915
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1700
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1974
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8999
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9303
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9143
Спорт в регионе
6 февраля 2020 11:48
В этом году будет беспрецедентное количество участников – 26 гонщиков, 236 собак. Спорт в регионе
35
5 февраля 2020 23:14
В 2020 году в турнире приняли участие 26 команд старшей (14-15 лет), средней (12-13 лет) и младшей групп (10-11 лет). Спорт в регионе
224
5 февраля 2020 21:38
В соревнованиях примут участие профессиональные российские и зарубежные гонщики на собачьих упряжках, специалисты и волонтеры из России и зарубежья. Спорт в регионе
305
5 февраля 2020 18:07
Объект стал базой для тольяттинской спортивной школы №8 "Союз", где развиваются различные направления единоборств. Спорт в регионе
492
5 февраля 2020 14:03
Матчи проходят на 14-ти спортивных площадках. Спорт в регионе
287
5 февраля 2020 12:40
Его разместят в Управленческом. Спорт в регионе
183
5 февраля 2020 12:30
Матчи с «Новосибирском» и «Университетом-Югра» пройдут в «МТЛ Арене». Спорт в регионе
187
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
570
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2306
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
871
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1953
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1482
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1086
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1080
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1595
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1605
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1897
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3023
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3593
Мероприятия