Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» в Самарской области начнется уже в эту субботу

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В 2020 году Россия вошла в Мировую Арктическую Серию гонок на собачьих упряжках. После двухлетнего перерыва известная Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» в 2020 году вернется на берега Волги, став частью Arctic World Series. «Волга Квест 2020» стартует 8 февраля в селе Ширяево, там же будет и финиш многодневной гонки. В этом году соревнование станет этапом Чемпионата мира по приключенческим гонкам на собачьих упряжках QRILL Pet Arctic World Series.Гонка проводится при поддержке Правительства Самарской области, Администраций городских округов Тольятти и Жигулевск, Администрации Ставропольского района, Национального парка «Самарская Лука».Полный маршрут «Волга Квест» проходит через Самарскую область, включая в себя территорию Национального парка «Самарская Лука» и акваторию Волги, об этом стало известно 5 февраля во время пресс-конференции, на которой организаторы гонки рассказали об особенностях мероприятия.«В этом событии мы видим большой туристический потенциал. «Волга Квест» — это проект с уже достаточно большой историей. И с самого начала он заявил себя как проект, который способен привлечь туристов не только из близлежащих городов, но и из других регионов. Несмотря на то, что в этом году он был перенесен с ледяного покрова Волги на сухопутную часть, маршрут непосредственно проходит вблизи акватории реки. И тот маршрут, который будет опробован и, надеюсь, утвержден на последующие несколько лет по территории «Самарской луки», станет уникальным, притягательным и войдет в календарь событий Самарской области. Еще одно событие, которое станет известно всему миру», — рассказал Артур Абдрашитов, заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области.«В этом году у нас беспрецедентное количество участников – 26 гонщиков, 236 собак. Интерес к гонкам повышается, и я надеюсь, что в следующем году участников будет еще больше», — поделилась Светлана Семёнова, президент Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест».Российская «Волга Квест» наряду с именитыми партнерами создана по всем строгим правилам гонок на собачьих упряжках, с соблюдением прав животных, с уважением к эко-философии и истории. Именно поэтому была отобрана организаторами QPAWS для участия в престижной мировой серии. В соревнованиях принимают участие профессиональные российские и зарубежные гонщики на собачьих упряжках, специалисты и волонтеры из России и зарубежья.Для отслеживания каждого этапа серии компания Aker BioMarine создала интернет-платформу https://www.q-paws.com/ , где будет вестись трансляция с мест событий в течение всех дней проведения каждой гонки. Будут освещаться подготовка к прохождению дистанции, состояние трассы, положение гонщиков на дистанции, общение каюров и упряжки, уход за собаками.Цель этого международного партнерства – продвижение ценностей эко-философии, пропаганда приключенческих гонок на собачьих упряжках, гуманного и бережного отношения к собакам, другим животным и природе, а также продвижение национальных территорий, где проводятся подобные соревнования и их туристической привлекательности.