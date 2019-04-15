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Матч в Самаре - в топ-5 по посещаемости в 23 туре РПЛ

15 апреля 2019 09:14
95
Матч в Самаре - в топ-5 по посещаемости в 23 туре РПЛ
В целом 3 млн 63 тысячи зрителей посетили матчи 23-х туров РПЛ сезона 2018/19.

Агентство ТурСтат проанализировало посещаемость матчей 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), прошедших с 12 по 14 апреля

Матчи в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Москве, Грозном и Самаре вошли в топ-5 по посещаемости.

На игре "Крылья Советов" - "Рубин" (Казань), завершившейся победой 1:0, присутствовали 13 тысяч 761 зритель.
На игре в Санкт-Петербурге - 44,7 тысяч, на матче в Ростове-на-Дону - 41,1 тысяча, в Москве - 16,4 тысячи, а в Грозном - 16,3 тысячи.

По результатам матча, ставшего пятым по посещаемости в 23 туре РПЛ, ФК "Крылья Советов" занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

По данным ТурСтат, 3 млн 63 тысячи зрителей посетили матчи 23-х туров РПЛ сезона 2018/19.
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