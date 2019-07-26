Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 26 июля, 13:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/07:
USD 63.16
0.04
EUR 70.29
-0.03
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Форвард БК «Самара» Данила Чикарев сыграет за сборную России на первенстве Европы U18

26 июля 2019 10:49
106
Форвард БК Самара Данила Чикарев сыграет за сборную России на первенстве Европы U18
27 июля в греческом городе Волос стартует первенство Европы.

В состав сборной России для участия в турнире включены два представителя БК «Самара»: форвард Данила Чикарев и тренер молодёжной команды Дмитрий Пивцайкин.

Российская команда попала в группу В, в которой сыграет вместе со сборными Литвы (27 июля), Черногории (28 июля) и Италии (29 июля). В плей-офф выходят все 16 участников турнира. Там они с 1 по 4 августа разыграют все места первенства Европы.

Данила Чикарев — один из лидеров молодежной команды БК «Самара», с которой он завоевал бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ. Кроме того, в прошедшем сезоне он дебютировал и в главной команде клуба в Суперлиге. В июне Чикарев в составе сборной России U18 принял участие в Кубке мира по баскетболу 3х3, где дошел до полуфинала.
Дмитрий Пивцайкин работает в системе БК «Самара» с лета 2014 г. Он дважды приводил юношескую команду клуба к медалям Детско-юношеской баскетбольной лиги, а два последних сезона возглавлял команду «Самара-2», с которой брал «серебро» и «бронзу» Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2017 г. Пивцайкин входил в тренерский штаб сборной России на первенстве Европы U16.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1230
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1059
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1358
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8268
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8725
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8435
Весь список
Спорт в регионе
26 июля 2019  13:28
Матч Крылья Советов – Уфа состоится в субботу, 27 июля
Матч "Крылья Советов" – "Уфа" состоится в субботу, 27 июля
 Вход для самарских болельщиков на матч в Уфе будет платным. Спорт в регионе
17
26 июля 2019  12:37
Самарские атлеты продолжают брать медали на чемпионате России
Самарские атлеты продолжают брать медали на чемпионате России
Идет второй день соревнований. Спорт в регионе
73
26 июля 2019  11:26
Самарская спортсменка - чемпионка России по легкой атлетике
Самарская спортсменка - чемпионка России по легкой атлетике
Еще одна наша спортсменка получила серебро в метании молота. Спорт в регионе
99
26 июля 2019  10:49
Форвард БК Самара Данила Чикарев сыграет за сборную России на первенстве Европы U18
Форвард БК «Самара» Данила Чикарев сыграет за сборную России на первенстве Европы U18
27 июля в греческом городе Волос стартует первенство Европы. Спорт в регионе
106
25 июля 2019  18:40
Сам Матиас, комментируя смерть Максима Дадашева, заявил, что внутренне опустошён печальным известием, и отметил, что никто не готов умирать на пути к своим мечтам и целям.
Матиас отказался от гонорара за бой, после которого умер Дадашев
Сам Матиас, комментируя смерть Максима Дадашева, заявил, что внутренне опустошён печальным известием, и отметил, что никто не готов умирать на пути к своим мечтам... Спорт в регионе
1262
25 июля 2019  17:36
Стоимость билетов – от 400 рублей.
Билеты на матчи с "Локомотивом", "Спартаком" и "Динамо" – в продаже
Стоимость билетов – от 400 рублей.  Спорт в регионе
326
25 июля 2019  16:27
В метании молота Софья Палкина Тольятти выиграла серебро, метнув снаряд на 71,94 метра.
Анастасия Николаева из Самары - чемпионка России по легкой атлетике
В метании молота Софья Палкина Тольятти выиграла серебро, метнув снаряд на 71,94 метра.  Спорт в регионе
355
Весь список


Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
363
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
269
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
462
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
409
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
317
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
461
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
758
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
664
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
866
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
875
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
588
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
912
Весь список

Мероприятия
Состоится прием граждан для жителей муниципального района Кинель-Черкасский
27 и 28 июля в Самаре на набережной прозвучат джаз, барабаны "АШЕ" и хэндпаны
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «День игр»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные