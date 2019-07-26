Форвард БК «Самара» Данила Чикарев сыграет за сборную России на первенстве Европы U18

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В состав сборной России для участия в турнире включены два представителя БК «Самара»: форвард Данила Чикарев и тренер молодёжной команды Дмитрий Пивцайкин.Российская команда попала в группу В, в которой сыграет вместе со сборными Литвы (27 июля), Черногории (28 июля) и Италии (29 июля). В плей-офф выходят все 16 участников турнира. Там они с 1 по 4 августа разыграют все места первенства Европы.Данила Чикарев — один из лидеров молодежной команды БК «Самара», с которой он завоевал бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ. Кроме того, в прошедшем сезоне он дебютировал и в главной команде клуба в Суперлиге. В июне Чикарев в составе сборной России U18 принял участие в Кубке мира по баскетболу 3х3, где дошел до полуфинала.Дмитрий Пивцайкин работает в системе БК «Самара» с лета 2014 г. Он дважды приводил юношескую команду клуба к медалям Детско-юношеской баскетбольной лиги, а два последних сезона возглавлял команду «Самара-2», с которой брал «серебро» и «бронзу» Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2017 г. Пивцайкин входил в тренерский штаб сборной России на первенстве Европы U16.