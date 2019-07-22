БК «Самара» обновил логотип

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По инициативе Российской федерации баскетбола БК «Самара», как и другие клубы Суперлиги, летом обновил свой логотип.«Самара» — клуб с более чем сорокалетней историей, который по праву может считаться одной из визитных карточек самарского спорта. И большая часть этой истории неразрывно связана с принятым в 1995 году логотипом клуба в виде баскетбольного мяча на фоне двух перекрещивающихся сфер — оранжевой (символизирует баскетбольное кольцо) и синей (символизирует движение мяча в кольцо).За эти годы логотип стал узнаваем не только в Самаре, но и в целом в России и даже за ее пределами. Именно с ним на игровой форме «Самара» во второй половине 90-х годов прошлого века брала медали чемпионатов России, выступала в Кубке Европы, а в сезоне-1998/1999 дебютировала в Евролиге. Именно с ним были добыты и успехи последних лет: медали Детско-юношеской баскетбольной лиги и Единой молодежной лиги ВТБ и, наконец, чемпионство Суперлиги в сезоне-2018/2019.Этим летом Российская федерация баскетбола выступила с инициативой — разработать единую дизайн-систему в рамках брендинга клубов Суперлиги. БК «Самара», без сомнения, поддерживает стремление РФБ изменить чемпионат Суперлиги в лучшую сторону, в том числе и в плане пиара и брендинга.К тому же клуб не может игнорировать требования времени в области дизайна. Поэтому совместно с РФБ была проведена работа по модернизации логотипа с учетом максимально возможной преемственности, уважения к клубной истории и сохранения идентичности нашего бренда.Новая версия логотипа уже доступна для скачивания на сайте клуба.