10 медалей привезли пилоты аэроклуба ЦСКА/Самара с ЧР и 2-го этапа Кубка мира по вертолетному спорту

85

Прошедшая неделя отметилась сразу двумя событиями для вертолетного спорта российского и международного уровней. С 16 по 19 июля на аэродромеКонаково (Тверская область) состоялся 54-й открытый чемпионат России по вертолётному спорту, а сразу за ним с 20 по 21 июля на этой же площадкесильнейшие вертолетные экипажи провели соревнования в рамках второго этапа Кубка мира по вертолётным гонкам.Результативно на турнирах выступили экипажи аэроклуба Самарского филиала ЦСКА. В соревнованиях приняли участие 8 пилотов в составе 4 экипажейна трех вертолетах Ми-2.На чемпионате России в этом году, помимо наших спортсменов, летали пилоты из Польши и Чехии. Россию представили уже полюбившиеся зрителямэкипажи из Москвы и Подмосковья, Самарской, Новосибирской, Саратовской и Тверской областей, ЦСКА, ВКС России, ДОСААФ.Армейцы в составе двух команд «ЦСКА-1» и «ЦСКА-2» выиграли 6 медалей чемпионата. Так экипаж заслуженных мастеров спорта Виктора Дегтяря и ПетраВасильева показали высший класс и взяли «золото» в упражнении “Слалом” и серебряные медали в «Развозке грузов» и «Полете на точность».Дуэт Елена Прокофьева (МСМК)/Диана Риязова (МС) выиграли «серебро» в многоборье среди женщин и «бронзу» в упражнении «Полет на точность».Приятным бонусом стала командная «бронза». Авторы победы Виктор Коротаев (ЗМС), Владимир Зябликов (ЗМС), Елена Прокофьева (МСМК) и ДианаРиязова (МС), передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара