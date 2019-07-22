10 медалей привезли пилоты аэроклуба ЦСКА/Самара с ЧР и 2-го этапа Кубка мира по вертолетному спорту
22 июля 2019 20:27
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Конаково (Тверская область) состоялся 54-й открытый чемпионат России по вертолётному спорту, а сразу за ним с 20 по 21 июля на этой же площадке
сильнейшие вертолетные экипажи провели соревнования в рамках второго этапа Кубка мира по вертолётным гонкам.
Результативно на турнирах выступили экипажи аэроклуба Самарского филиала ЦСКА. В соревнованиях приняли участие 8 пилотов в составе 4 экипажей
на трех вертолетах Ми-2.
На чемпионате России в этом году, помимо наших спортсменов, летали пилоты из Польши и Чехии. Россию представили уже полюбившиеся зрителям
экипажи из Москвы и Подмосковья, Самарской, Новосибирской, Саратовской и Тверской областей, ЦСКА, ВКС России, ДОСААФ.
Армейцы в составе двух команд «ЦСКА-1» и «ЦСКА-2» выиграли 6 медалей чемпионата. Так экипаж заслуженных мастеров спорта Виктора Дегтяря и Петра
Васильева показали высший класс и взяли «золото» в упражнении “Слалом” и серебряные медали в «Развозке грузов» и «Полете на точность».
Дуэт Елена Прокофьева (МСМК)/Диана Риязова (МС) выиграли «серебро» в многоборье среди женщин и «бронзу» в упражнении «Полет на точность».
Приятным бонусом стала командная «бронза». Авторы победы Виктор Коротаев (ЗМС), Владимир Зябликов (ЗМС), Елена Прокофьева (МСМК) и Диана
Риязова (МС), передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара
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