15 февраля состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России»
3 февраля 2020 17:59
72
Лыжные гонки один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области. Количество участников гонки «Лыжня России» увеличивается из года в год. В этом году в мероприятии примут участие порядка 10 000 жителей города и региона.
В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров, а также массовый забег на 2020 метров. Для гостей мероприятия будет организована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов.
Комиссия по допуску участников работает 10 февраля 2020 года по адресу: г.Самара, п. Управленческий, ГАУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка», тел/факс: 8 (846) 950-19-73.
Для участия в соревнованиях в комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
индивидуальные заявки:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинское заключение (допуск врача на дистанциях 5 и 10 км.);
- полис обязательного медицинского страхования.
заявки от организаций:
- заявка по форме: ФИО, дата рождения, личная подпись и печать врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ здесь.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении 38-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории города Самара с 07:00 до 16:00 15 февраля 2020 года будет ограничено движение транспорта на следующих
участках:
– по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;
– по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».
Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1910
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1693
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1962
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8993
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9291
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9133
Спорт в регионе
3 февраля 2020 17:59
15 февраля состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России» Спорт в регионе
72
3 февраля 2020 14:49
В Алматы состоялся второй этап личного чемпионата мира по мотогонкам на льду. Спорт в регионе
153
3 февраля 2020 14:43
В Софии состоялся открытый турнир Европы по дзюдо Участвовало 252 спортсмена из 33 стран. Спорт в регионе
132
3 февраля 2020 12:00
По итогам турнира будет сформирована сборная команда. Спорт в регионе
163
3 февраля 2020 10:26
Они отличились в пяти весовых категориях. Спорт в регионе
191
2 февраля 2020 22:03
Вторая ничья сегодня - на этот раз с действующим чемпионом Белоруссии. Спорт в регионе
370
2 февраля 2020 18:09
31-летний российский голкипер Евгением Фроловым перешел в нашу команду из "Сочи". Спорт в регионе
400
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
535
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2204
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
821
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1790
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1440
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1025
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1035
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1542
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1562
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1850
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2970
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3545
Мероприятия