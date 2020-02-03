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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

15 февраля состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России»

3 февраля 2020 17:59
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15 февраля 2020 года состоится XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Центральный старт традиционно пройдет в учебно-спортивном центре «Чайка» в п. Управленческий. Участие в соревнованиях бесплатное. В них могут принять все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Официальная церемония открытия – 11.30.

Лыжные гонки один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области. Количество участников гонки «Лыжня России» увеличивается из года в год. В этом году в мероприятии примут участие порядка 10 000 жителей города и региона.

В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров, а также массовый забег на 2020 метров. Для гостей мероприятия будет организована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов.

Комиссия по допуску участников работает 10 февраля 2020 года по адресу: г.Самара, п. Управленческий, ГАУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка», тел/факс: 8 (846) 950-19-73.

Для участия в соревнованиях в комиссию должны быть предоставлены следующие документы:

индивидуальные заявки:

- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинское заключение (допуск врача на дистанциях 5 и 10 км.);
- полис обязательного медицинского страхования.

заявки от организаций:

- заявка по форме: ФИО, дата рождения, личная подпись и печать врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ здесь.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении 38-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории города Самара с 07:00 до 16:00 15 февраля 2020 года будет ограничено движение транспорта на следующих
участках:

– по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;
– по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».

Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, передает пресс-служба облправительства.
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