Самарские спортсмены отличились в Японии

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В Токио завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте (342 спортсмена из 38 стран), на котором успешно выступили наши спортсмены. Михаил Мельник - золото в общекомандном зачете, бронза - в личном. Михаил Мельник и Андрей Юдин - бронза в команде, сообщает Минспорта региона.