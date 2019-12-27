На "Чайке" в Самаре 28 декабря откроется каток
27 декабря 2019 11:27
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В субботу 28 декабря в Самаре откроется очередная площадка для катания на коньках.
Начнет работу каток на базе "Чайка" в пос. Управленческий (ост. "7 участок").
Стоимость проката коньков - 100 рублей в час в будни, 150 рублей - в выходные. С прокатными коньками вход на каток свободный.
Стоимость входа со своими коньками - 100 рублей в день, для детей от 6 до 14 лет - 70 рублей в день, для детей до 5 лет включительно - бесплатно.
Есть услуга заточки коньков.
Также на территории "Чайки" можно кататься на лыжах. Прокат полного комплекта (лыжи, палки, ботинки, крепление) для взрослых - 150-200 рублей в час, для детей от 6 до 14 лет - 80 рублей, для детей до 5 лет - бесплатно, пишет Самру.ру.
Фото: УСЦ "Чайка"
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