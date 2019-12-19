Я нашел ошибку
Главные новости: 
Каки имена попали в десятку самых популярных имен в 2019 году в Самаре
Её обещают вскоре представить. В РФС рассказали, что компания пошла на встречу и даже повысила для себя статус российской команды.
После скандала с перевёрнутым флагом Adidas переделал форму для сборной РФ
Профильный комитет сената США проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всего сената законопроект DASKA — проект «санкций из ада» против России.
Комитет сената США одобрил «санкции из ада» против России
Аналогичная модификация в США стоит почти на миллион дешевле.
Самый дорогой Mac Pro 2019 в России стоит 4,2 миллиона рублей
Как пережить слишком теплую зиму.
Врач рассказала, чем опасна для россиян аномально теплая зима
АвтоВАЗ объявил об открытии первого дилерского центра в Бишкеке
В тройку самых востребованных специальностей также вошли комплектовщики, спрос на которых вырос в 3 раза, и грузчиков — в два раза.
В Самаре не хватает поваров
В совокупности на каналы девочки подписано 107 млн человек.
Пятилетняя девочка из России заработала $18 миллионов и вошла в топ высокооплачиваемых блогеров на YouTube
сегодня  Четверг, 19 декабря, 07:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/12:
USD 62.58
0.05
EUR 69.69
0.01
Новости /  Общество /  Социум /  Самара - Город - курорт  

Каки имена попали в десятку самых популярных имен в 2019 году в Самаре

19 декабря 2019 07:07
85
Как сообщает региональное управление ЗАГС, в десятку самых популярных имен в 2019 году в Самаре для мальчиков вошли Артём, Александр, Иван, Михаил, Дмитрий. Самые популярные имена для девочек – София, Виктория, Анна, Алиса, Дарья.

Родители выбирали детям и редкие имена. Например, родились Афанасий, Бронислав, Ермолай, Макарий, Митрофан, Феодор, Потап, Спиридон, Терентий, Алевтина, Капитолина, Клавдия, Глафира, Лукерья, Евдокия, Ясна.

Как сообщает телеграмм-канал Злой самаритянин,  самыми необычными именами стали Ахилес, Всеслав, Дионис, Пересвет, Златозар, Лучезар, Милан, Персей, Ладимир, Россияна, Владимира, Веселина, Светослава, Милада, Ариадна, Офелия, Желанна. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
18 декабря 2019  23:58
Её обещают вскоре представить. В РФС рассказали, что компания пошла на встречу и даже повысила для себя статус российской команды.
После скандала с перевёрнутым флагом Adidas переделал форму для сборной РФ
 Её обещают вскоре представить. В РФС рассказали, что компания пошла на встречу и даже повысила для себя статус российской команды. Социум
205
18 декабря 2019  22:15
В тройку самых востребованных специальностей также вошли комплектовщики, спрос на которых вырос в 3 раза, и грузчиков — в два раза.
В Самаре не хватает поваров
 В тройку самых востребованных специальностей также вошли комплектовщики, спрос на которых вырос в 3 раза, и грузчиков — в два раза.  Социум
196
18 декабря 2019  21:38
В совокупности на каналы девочки подписано 107 млн человек.
Пятилетняя девочка из России заработала $18 миллионов и вошла в топ высокооплачиваемых блогеров на YouTube
В совокупности на каналы девочки подписано 107 млн человек.   Социум
257
Весь список

Здравоохранение
18 декабря 2019  22:47
Как пережить слишком теплую зиму.
Врач рассказала, чем опасна для россиян аномально теплая зима
Как пережить слишком теплую зиму.  Здравоохранение
200
18 декабря 2019  19:16
В Краснодаре будут лечить ещё одну девочку из США с пятном на лице
 Как рассказали специалисты, родители юной пациентки связались с клиникой ещё в конце октябре этого года.  Здравоохранение
233
18 декабря 2019  19:06
"Машина скорой помощи очень похожа на передвижную палату интенсивной терапии."
Губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от новых машин скорой помощи медучреждениям региона
"Машина скорой помощи очень похожа на передвижную палату интенсивной терапии."  Здравоохранение
282
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
191
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14939
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14810
Весь список
Туризм
18 декабря 2019  18:02
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год.
В Самаре вручат премии «Звезда Гостеприимства Самарской области» в сфере туризма
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год.   Туризм
243
18 декабря 2019  09:52
Самара входит в топ-20 в России по высоте новогодней елки
Самара входит в топ-20 в России по высоте новогодней елки
Она достигает 25 метров. Туризм
182
11 декабря 2019  04:33
Летние и зимние туры в Тарханы
 Представьте, вы сидите на скамейке в живописном парке на берегу чистого пруда, вдыхаете свежий воздух, наполненный ароматами степных просторов.  Туризм
96
Весь список
Образование
18 декабря 2019  14:57
Зимнюю школу проведет Самарский университет.
Самарская область станет площадкой проведения зимней школы «Инженерное лидерство»
Зимнюю школу проведет Самарский университет.  Образование
261
17 декабря 2019  18:45
Главная задача Всероссийского форума «Педагогическая гавань» - выявление и поддержка талантливых педагогов Самарской области.
В Самарской области состоялся двухдневный Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
Главная задача Всероссийского форума «Педагогическая гавань» - выявление и поддержка талантливых педагогов Самарской области.  Образование
321
17 декабря 2019  10:27
Министр Васильева призвала учителей не задавать детям домашнее задание
Министр Васильева призвала учителей не задавать детям домашнее задание
Речь идет о новогодних каникулах. Образование
260
Весь список

Культура
18 декабря 2019  09:58
Актёры самарского студенческого спектакля «Аленький цветочек» получили заслуженную награду Фестиваля «Театральное Приволжье»
Актёры самарского студенческого спектакля «Аленький цветочек» получили заслуженную награду Фестиваля «Театральное Приволжье»
Постановки молодых театральных коллективов посмотрели более 150 тысяч человек. Культура
197
17 декабря 2019  21:06
Дети с удовольствием смотрели постановку, а мешали им только "взрослые, которые забыли отключить свои мобильные телефоны".
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
Дети с удовольствием смотрели постановку, а мешали им только "взрослые, которые забыли отключить свои мобильные телефоны".   Культура
326
17 декабря 2019  17:08
Маршрут экспедиции прошел через девять стран, включая Россию.
Телеканал Культура покажет фильм о самарцах - участниках перелета через Северный ледовитый океан на самолетах-амфибиях
 Маршрут экспедиции прошел через девять стран, включая Россию.  Культура
385
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
169
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15544
Весь список
Мода
16 декабря 2019  08:46
Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ.  Мода
55
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
113
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
231
Весь список

Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
415
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
339
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
908
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
696
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
633
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
999
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
334
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
610
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
676
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
915
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2101
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2609
Весь список

Мероприятия
Виктор Кудряшов вручил награды лучшим работникам органов ЗАГС региона
В СОУНБ подвели итоги конкурса кукольных театров «Городок в табакерке»
В Самаре состоится торжественное открытие Дома научной коллаборации
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные