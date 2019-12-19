Каки имена попали в десятку самых популярных имен в 2019 году в Самаре
19 декабря 2019 07:07
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Как сообщает региональное управление ЗАГС, в десятку самых популярных имен в 2019 году в Самаре для мальчиков вошли Артём, Александр, Иван, Михаил, Дмитрий. Самые популярные имена для девочек – София, Виктория, Анна, Алиса, Дарья.
Родители выбирали детям и редкие имена. Например, родились Афанасий, Бронислав, Ермолай, Макарий, Митрофан, Феодор, Потап, Спиридон, Терентий, Алевтина, Капитолина, Клавдия, Глафира, Лукерья, Евдокия, Ясна.
Как сообщает телеграмм-канал Злой самаритянин, самыми необычными именами стали Ахилес, Всеслав, Дионис, Пересвет, Златозар, Лучезар, Милан, Персей, Ладимир, Россияна, Владимира, Веселина, Светослава, Милада, Ариадна, Офелия, Желанна.
Родители выбирали детям и редкие имена. Например, родились Афанасий, Бронислав, Ермолай, Макарий, Митрофан, Феодор, Потап, Спиридон, Терентий, Алевтина, Капитолина, Клавдия, Глафира, Лукерья, Евдокия, Ясна.
Как сообщает телеграмм-канал Злой самаритянин, самыми необычными именами стали Ахилес, Всеслав, Дионис, Пересвет, Златозар, Лучезар, Милан, Персей, Ладимир, Россияна, Владимира, Веселина, Светослава, Милада, Ариадна, Офелия, Желанна.
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