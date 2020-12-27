На новогодние каникулы Музей Победы дарит жителям Самарской области бесплатную 3D-экскурсию по экспозиции "Подвиг Народа"

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Музей Победы подготовил новогодний подарок для жителей Самарской области. С 1 по 10 января 2021 года их ждет потрясающее виртуальное путешествие по масштабной экспозиции "Подвиг Народа".

Чтобы посмотреть новую экскурсию необходимо подписаться на новости Музея Победы на сайте https://victorymuseum.ru/.

Панорамная экскурсия, созданная по технологии 360°, благодаря эффекту присутствия позволит погрузиться в атмосферу военных лет. Пользователи узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, смогут рассмотреть мельчайшие детали экспозиции, а также задать удобный им темп часовой виртуальной прогулки. Авторскую экскурсию для интернет-гостей проведет директор Музея Победы Александр Школьник.

«Это новый онлайн-формат экскурсий, который в следующем году мы предложим нашим интернет-посетителям одновременно с уже существующими программами на платформе Zoom. Но, следуя традиции дарить подарки близким людям, в новогодние праздники мы сделали бесплатным этот уникальный панорамный тур для друзей музея», – отметил Александр Школьник.

Посетители пройдут путь от Бреста до Берлина, станут свидетелями «чуда эвакуации», побывают на заводе, в госпитале, в студии Левитана, познакомятся с великими деятелями искусства.

Ссылка на бесплатную экскурсию придет на электронную почту всем подписчикам музея, в том числе и тем, кто успеет подписаться до 10 января.