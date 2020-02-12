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Новости /  75 лет ПОБЕДЫ  

В Самаре обсудили роль архивных документов в ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

12 февраля 2020 11:49
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В Самаре обсудили роль архивных документов в ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В ходе заседания участники рассмотрели, как можно с помощью архивных документов противостоять фальсификаторам истории.

В Самарском областном государственном архиве прошел круглый стол на тему: «Об использовании документов архивного фонда в ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..». В мероприятии приняли участие ученые-историки, краеведы, представители образовательных и культурных учреждений, общественники.
Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов отметил важность проведения таких встреч, на которых проходит обмен опытом и обобщаются лучшие архивные практики. «Сегодня, когда в информационном пространстве распространяется множество фейков и фальсификаций, архивы позволяют сохранить правду о нашем прошлом, поэтому в последние годы развитию архивных служб уделяется особое внимание", - сказал он.

Перед началом заседания участники смогли познакомиться с выставкой «Детство, опаленное войной», которая рассказывает о жизни молодых куйбышевцев в трудные годы военного лихолетья. Экспозиция подготовлена сотрудниками государственных архивов Самарской области. Представлены здесь раритеты по истории Великой Отечественной войны и из федеральных архивов. Посетители смогли увидеть документы об объекте, который впоследствии назван бункером Сталина, рукописи Дмитрия Шостаковича, документы о пребывании в нашем городе иностранных посольств, сообщает пресс-служба облправительства.

«Эта выставка может быть интересна людям разных возрастов. Например, школьники могут узнать о том, как трудились их сверстники на заводах в 1941-45 годах», - отметил начальник отдела использования архивных документов Самарского областного государственного архива социально-политической истории Евгений Малинкин.
В ходе заседания участники рассмотрели, как можно с помощью архивных документов противостоять фальсификаторам истории. Предметом обсуждения стали перспективы совместной деятельности архивистов, ученых-историков, представителей музеев, библиотек, образовательных учреждений в ходе подготовки к 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне. Участники заседания отметили, что проведение подобного мероприятия в юбилейный год Победы является еще одним шагом на пути воссоздания объективной картины истории Великой Отечественной войны. Только опираясь на хранящиеся в архивах документы можно воссоздать достоверную картину прошлого, развенчать многие мифы, возникшие, в том числе, в недавнее время, относительно событий этого трагического периода нашей истории.
Под научным руководством профессора, проректора по научно-исследовательской работе Самарского государственного социально-педагогического университета Александра Репенецкого готовится к изданию альбом «Не забудется та война». В нем будут представлены не только интересные архивные документы, но и газетные публикации, фотографии и плакаты. «Сегодня знаменательный день для архивистов и историков, потому что в ходе прямого общения мы подняли волнующие нас вопросы. Важно рассмотреть новые документы о Великой Отечественной войне из фондов федеральных и региональных архивов», - отметил Александр Репенецкий.

Участник круглого стола, студент исторического факультета Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Сергей Кухорев уже несколько лет работает в архивах. «Мне интересна тема Великой Отечественной войны. Я многое узнал о том, как воевал мой прадед. А сейчас с помощью архивных материалов изучаю как была организована интендантская служба Красной Армии. Хорошо, что налажена практика привлечения студентов и школьников к работе с архивными документами», - отметил он.
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