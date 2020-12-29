В Тольятти столкнулись два автобуса ГАЗ и две легковушки 

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Сегодня в Тольятти водитель, управляя автобусом «ГАЗ», двигался по улице Лесная в направлении улицы Шлютова. По предварительным данным, мужчина не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом «ГАЗ»), который от удара столкнулся с двигающимся впереди автомобилем «Калина». Отечественная легковушка так же продолжила движение и столкнулась с двигающимся впереди автомобилем «Приора».

В результате ДТП пострадали 4 пассажира автобуса предполагаемого виновника ДТП. Среди них 12-ти летний ребенок. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают количество пострадавших, личности участников ДТП и другие обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области