Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре разработают новые документы для организации платных парковок
В Самаре разработают новые документы для организации платных парковок
Владимир Путин будет прививаться от коронавируса
Владимир Путин будет прививаться от коронавируса
В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадал пассажир
В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадал пассажир
Самарские КВНщики-юнармейцы лучшие в стране
Самарские КВНщики-юнармейцы лучшие в стране
В Самарской области на полигоны вывезли около 5000 тонн снега
В Самарской области на полигоны вывезли около 5000 тонн снега
Половина родителей заявили об отставании школьников по программе
Половина родителей заявили об отставании школьников по программе
Благодаря нацпроекту в Волжском районе завершилось строительство двух детских садов
Благодаря нацпроекту в Волжском районе завершилось строительство двух детских садов
В Самарском университете им. Королева прошли испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя «Союз-5»
В Самарском университете им. Королева прошли испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя «Союз-5»
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-1.15
EUR 89.87
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре компания накопила долг перед государством в размере 1,4 млн рублей

28 декабря 2020 09:59
146
В Самаре компания накопила долг перед государством в размере 1,4 млн рублей

Благодаря работе судебных приставов задолженность погашена. 

Компания в г. Самаре накопила долг перед государством в размере 1,4 миллиона рублей. Исполнительные документы о взыскании задолженности по налогам поступили на исполнение в Межрайонное отделение судебных приставов  по  исполнению  постановлений  налоговых  органов  по г. Самаре. Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство организации о необходимости добровольно погасить задолженность. Однако должник исполнять свои налоговые обязательства не спешил.

В отношении компании-должника судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 109 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства сотрудники Службы судебных приставов установили, что у компании-должника в собственности имеются нежилое помещение и автотранспортное средство. Судебным приставом-исполнителем составлены акты описи и ареста офисного помещения и автомобиля Datsun on-DO. Должнику разъяснили, что если не будет оплачены задолженность по налогам и исполнительский сбор, то имущество реализуют в счет погашения долга. В результате принятых судебным приставом мер, компания полностью погасила задолженность по налогам и исполнительский сбор.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Закон
26 декабря 2020  18:18
Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке.
СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
Хинштейн сообщил, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК по факту снятия с Жамбалова домашнего ареста и заменой его на обязательство о явке. Закон
1101
25 декабря 2020  21:36
Он признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам колонии
Он признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Закон
2411
25 декабря 2020  20:20
Следователи проводят проверку.
В Самаре мужчина полтора года жил в квартире с трупом матери
Следователи проводят проверку. Закон
1144
25 декабря 2020  14:23
Арестованный является студентом местного колледжа.
Суд в Тамбове арестовал 17-летнего подростка, готовившего теракт
Арестованный является студентом местного колледжа. Закон
1397
24 декабря 2020  23:10
По данным ФСБ, супруги передавали спецслужбам Латвии сведения, составляющие государственную тайну.
Жительницу Калининграда приговорили к 13 годам колонии за госизмену, ее мужа - к 12,5 года
По данным ФСБ, супруги передавали спецслужбам Латвии сведения, составляющие государственную тайну. Закон
2049
24 декабря 2020  20:10
Это произошло год назад, местонахождение денег по-прежнему неизвестно.
Из здания МИД России украли $1 млн
Это произошло год назад, местонахождение денег по-прежнему неизвестно. Закон
1851
24 декабря 2020  19:46
Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда.
Ефремов снова уволил адвоката, нанятого Джигурдой
Алешкин был нанят Никитой Джигурдой для представления интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Закон
1182
Весь список
Происшествия
28 декабря 2020  12:45
В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадал пассажир
В Тольятти легковушка врезалась в столб, пострадал пассажир
Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Происшествия
21
28 декабря 2020  11:00
Грузовик насмерть задавил женщину в Сызранском районе
Грузовик насмерть задавил женщину в Сызранском районе
Чтобы достать её тело из-под грузовика потребовалось вызывать специалистов. Происшествия
108
28 декабря 2020  10:54
Самарец пошел под суд за то, что незаконно откопал винтовку 19 века
Самарец пошел под суд за то, что незаконно откопал винтовку 19 века
Был поврежден культурный слой объекта исторического и культурного наследия федерального значения Происшествия
113
Весь список
Криминал
28 декабря 2020  09:53
В Самаре бухгалтер присвоил деньги организации
В Самаре бухгалтер присвоил деньги организации
С 2017 года по сентябрь 2018 года бухгалтер перевел деньги организации на чужой счет под видом оплаты ремонтных и строительных услуг, Криминал
128
27 декабря 2020  10:51
Полицейские Сызрани поймали мужчину с героином в электричке по дороге домой
Полицейские Сызрани поймали мужчину с героином в электричке по дороге домой
Подозреваемый – ранее не судимый житель села Обшаровка. Криминал
553
25 декабря 2020  11:29
19-летний тольяттинец положил алкогольную продукцию в рюкзак и выбежал из магазина, оттолкнув кассира
19-летний тольяттинец положил алкогольную продукцию в рюкзак и выбежал из магазина, оттолкнув кассира
Благодаря комплексу проведенных мероприятий, подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Криминал
951
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
4721
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
7752
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
7497
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
7880
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
7663
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
7808
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
9276
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
10137
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
10258
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
10246
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
11676
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
14605
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
28 декабря 2020  11:41 
Снова 13 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 28 декабря выявлено 310 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
128
Виктор Кудряшов проинспектировал завершение строительных работ на ряде социальных объектов в Самаре
28 декабря 2020  09:44 
Виктор Кудряшов проинспектировал завершение строительных работ на ряде социальных объектов в Самаре
Всего по итогам 2020 года в Самарской области будут введены в эксплуатацию несколько десятков социальных объектов. Строительство
231
Дмитрий Азаров поздравил спасателей Самарского региона с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России
27 декабря 2020  13:00 
Дмитрий Азаров поздравил спасателей Самарского региона с профессиональным праздником и 30-летием образования МЧС России
Быть спасателем – особое призвание, отметил Губернатор. Социум
1705
Еще 13 человек умерло от коронавируса в Самарской области
27 декабря 2020  12:10 
Еще 13 человек умерло от коронавируса в Самарской области
За сутки на 27 декабря выявлено 311 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1608
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено 307 заболевших коронавирусом
26 декабря 2020  12:56 
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено еще 307 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 1761, вылечились и выписаны 27563 человек.  Здравоохранение
3133
Весь список
Акценты
А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
3256
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
3153
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
4404
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
5375
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
6437
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
6213
Весь список
Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
2340
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
3133
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
3326
Весь список