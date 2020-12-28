В Самаре компания накопила долг перед государством в размере 1,4 млн рублей

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Благодаря работе судебных приставов задолженность погашена.

Компания в г. Самаре накопила долг перед государством в размере 1,4 миллиона рублей. Исполнительные документы о взыскании задолженности по налогам поступили на исполнение в Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре. Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство организации о необходимости добровольно погасить задолженность. Однако должник исполнять свои налоговые обязательства не спешил.

В отношении компании-должника судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 109 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства сотрудники Службы судебных приставов установили, что у компании-должника в собственности имеются нежилое помещение и автотранспортное средство. Судебным приставом-исполнителем составлены акты описи и ареста офисного помещения и автомобиля Datsun on-DO. Должнику разъяснили, что если не будет оплачены задолженность по налогам и исполнительский сбор, то имущество реализуют в счет погашения долга. В результате принятых судебным приставом мер, компания полностью погасила задолженность по налогам и исполнительский сбор.