Стали известны подробности работы саперов в самарском дворе

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Как ранее сообщало "Самарское областное вещательное агентство", сегодня вечером во дворе дома по Партизанской, 116а работали саперы, кинологи и дежурили медики. Все дело в том, что соседи стали свидетелями необычного происшествия. Неизвестные подложили под одну из машин небольшой предмет и покинули двор.

Выяснилось, что с "апгрейдом" владелец "Тойоты Камри" проездил целый день. После неравнодушные люди смогли сообщить ему о своих опасениях.

Спасателям удалось изъять свёрток из-под автомобиля. Сейчас машины экстренных служб покидают место происшествия.

Со слов очевидцев, в автомобиле обнаружено отслеживающее устройство. Однако официальная версия пока не озвучена. Продолжаем следить за развитием событий, сообщают журналисты sova.info.

Фото: sova.info