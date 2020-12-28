Под Сызранью автомобиль с людьми провалился под лед

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Водитель не заметил полынью.

ЧП произошло на Волге, что между Сызранью и Бестужевкой, в воскресенье, 27 декабря. Известно, что мужчины выехали из Бестужевки на рыбалку. Водитель не заметил полынью, и автомобиль "нырнул" в воду. Кроме водителя, в машине было два пассажира. Сообщение о ЧП в поисково-спасательный отряд Сызрани поступило в четвертом часу дня. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили всех "членов экипажа" живыми и невредимыми. Им повезло, ибо автомобиль провалился под лед на мелководье. От эвакуации и услуг пережившие шок люди отказались, пишет КТВ-Луч.

Фото: соцсети



