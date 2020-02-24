Я нашел ошибку
Главные новости: 
По предварительным данным, инфекция выявлена в анализах некоторых даже выздоровевших людей.
В Китае люди начали повторно заражаться коронавирусом
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту.
"Носилки — для больных, а он грязный". В Пермском крае медики протащили пациента по асфальту
Поздравить Владимира Ивановича с юбилеем пришли многие.
Дмитрий Азаров поздравил Героя Советского Союза Владимира Чудайкина с 95-летием
МЧС СО о пожарной безопасности в многоквартирном доме.
За прошедшие сутки в Самарской области произошло 4 пожара в многоквартирных жилых домах
С юбилеем нашего заслуженного земляка поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
24 февраля своё 95-летие празднует участник ВОВ, Герой Советского Союза, Почётный гражданин Самары и СО Владимир Чудайкин
В Самаре на улице Ставропольской появится 25-этажный жилой комплекс
В Самаре на улице Ставропольской появится 25-этажный жилой комплекс
Владимир Путин:
Владимир Путин: "Россия продолжит модернизировать армию и флот"
В России начинается масленичная неделя
В России начинается масленичная неделя
сегодня  Понедельник, 24 февраля, 17:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/02:
USD 64.3
0.56
EUR 69.42
0.65
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

За прошедшие сутки в Самарской области произошло 4 пожара в многоквартирных жилых домах

24 февраля 2020 15:04
107
МЧС СО о пожарной безопасности в многоквартирном доме.
За прошедшие сутки в Самарской области произошло 4 пожара в многоквартирных жилых домах. Такие пожары особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в другую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии.

 И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах.

В 19:27, 23 февраля, в оперативную дежурную смену ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Самаре на ул. Г. Димитрова, 111. На месте вызова горели домашние вещи в квартире на площади 5 кв.м.

В 19:56 пожар был ликвидирован. Пострадала женщина 1936 года рождения. В целях безопасности было эвакуировано 15 человек. Для тушения пожара привлекались 18 человек, 6 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Также, 23 февраля, в 12:57, поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Сызрани, на ул. Жукова, 316. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова "1-Бис". На месте вызова горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв.м.

В 13:14 пожар был ликвидирован. Пострадал мужчина 1979 года рождения. Эвакуировано 7 человек. Для тушения пожара привлекались 28 человек, 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.    

Еще один пожар произошел 23 февраля в Чапаевске. В 14:56 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого на ул. Дзержинского, 14. На месте вызова горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв.м.

В 15:15 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Эвакуировано 17 человек. Для тушения пожара привлекались 14 человек, 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Четвертый пожар произошел в Тольятти. 24 февраля, в 02:52, поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Гидротехническая, 30. На месте вызова горели домашние вещи в квартире на площади 5 кв.м.

В 03:11 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В целях безопасности был эвакуирован 21 человек. Для тушения пожара привлекались 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Для предотвращения пожаров в жилых многоквартирных домах Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности:

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.

2. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.

3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.

6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.

7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.

9. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.

 
Фото:   пресс-служба облМЧС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
22 февраля 2020  22:12
Гриценко публично призывал в прессе к осуществлению терактов в РФ.
Суд в Москве заочно вынес приговор экс-министру обороны Украины
Гриценко публично призывал в прессе к осуществлению терактов в РФ.   Закон
433
21 февраля 2020  18:10
Мужчина проведёт в колонии четыре с половиной года, а его подруга — полтора.
Мать и отчима мальчика, которого ставили на гречку, приговорили к реальным срокам
Мужчина проведёт в колонии четыре с половиной года, а его подруга — полтора.  Закон
411
20 февраля 2020  22:49
Ее арестовали до 19 апреля текущего года.
Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича
Ее арестовали до 19 апреля текущего года.   Закон
314
20 февраля 2020  18:46
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
В Самаре заключен под стражу мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью семейной паре
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.  Закон
365
20 февраля 2020  18:23
Гражданка Армении умудрилась потерять в самолёте во время перелёта из Лос-Анджелеса в Москву 40 тысяч долларов.
В обуви пассажирки рейса Лос-Анджелес — Москва нашли пропавшие у соседки $40 тысяч
Гражданка Армении умудрилась потерять в самолёте во время перелёта из Лос-Анджелеса в Москву 40 тысяч долларов.  Закон
336
20 февраля 2020  17:45
"Деньги вымогались с коммерсантов за заключение контрактов."
В Самаре начальник центра хозобеспечения ГУ МВД и его заместитель задержаны с поличным
"Деньги вымогались с коммерсантов за заключение контрактов." Закон
372
20 февраля 2020  16:25
Он получил от своего непосредственного подчиненного взятку в 500 тысяч рублей за незаконное бездействие.
Самарский полицейский задержан по подозрению в получении взятки
Он получил от своего непосредственного подчиненного взятку в 500 тысяч рублей за незаконное бездействие. Закон
363
Весь список
Происшествия
24 февраля 2020  15:04
МЧС СО о пожарной безопасности в многоквартирном доме.
За прошедшие сутки в Самарской области произошло 4 пожара в многоквартирных жилых домах
МЧС СО о пожарной безопасности в многоквартирном доме. Происшествия
103
24 февраля 2020  12:08
В Самаре ночью 25 человек тушили пожар на улице Печерской
В Самаре ночью 25 человек тушили пожар на улице Печерской
Пламя распространилось на площади 50 квадратных метров. Происшествия
168
24 февраля 2020  11:46
Прохожий получил огнестрельное ранение на улице в Сызрани
Прохожий получил огнестрельное ранение на улице в Сызрани
Пуля, выпущенная из пистолета местным жителем, попала мужчине в бедро. Происшествия
162
Весь список
Криминал
24 февраля 2020  11:01
В Приволжском районе женщина украла деньги с банковской карты знакомого
В Приволжском районе женщина украла деньги с банковской карты знакомого
  Она использовала оставленный им телефон. Криминал
148
23 февраля 2020  10:55
В Похвистнево сотрудники полиции изъяли у жителя соседнего региона наркотик
В Похвистнево сотрудники полиции изъяли у жителя соседнего региона наркотик
  В Похвистнево сотрудники полиции изъяли у жителя соседнего региона наркотик Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет. Криминал
365
22 февраля 2020  10:19
В Богатовском районе мужчина украл сварочный аппарат у отца Он успел продать похищенное, но имущество удалось вернуть.
В Богатовском районе мужчина украл сварочный аппарат у отца
Он успел продать похищенное, но имущество удалось вернуть. Криминал
440
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
393
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
840
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2802
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1182
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2283
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1730
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
290
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
515
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
590
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1311
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1821
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1846
Весь список

Мероприятия
Масленица в Самарском зоопарке приглашает гостей
24 февраля на стадионе "Самара Арена" пройдет презентация новичков "Крыльев" и турнир по киберфутболу
На площади Славы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей матери-Родине»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные