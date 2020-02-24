За прошедшие сутки в Самарской области произошло 4 пожара в многоквартирных жилых домах
24 февраля 2020 15:04
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И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах.
В 19:27, 23 февраля, в оперативную дежурную смену ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Самаре на ул. Г. Димитрова, 111. На месте вызова горели домашние вещи в квартире на площади 5 кв.м.
В 19:56 пожар был ликвидирован. Пострадала женщина 1936 года рождения. В целях безопасности было эвакуировано 15 человек. Для тушения пожара привлекались 18 человек, 6 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Также, 23 февраля, в 12:57, поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Сызрани, на ул. Жукова, 316. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова "1-Бис". На месте вызова горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв.м.
В 13:14 пожар был ликвидирован. Пострадал мужчина 1979 года рождения. Эвакуировано 7 человек. Для тушения пожара привлекались 28 человек, 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Еще один пожар произошел 23 февраля в Чапаевске. В 14:56 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого на ул. Дзержинского, 14. На месте вызова горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв.м.
В 15:15 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Эвакуировано 17 человек. Для тушения пожара привлекались 14 человек, 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Четвертый пожар произошел в Тольятти. 24 февраля, в 02:52, поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Гидротехническая, 30. На месте вызова горели домашние вещи в квартире на площади 5 кв.м.
В 03:11 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В целях безопасности был эвакуирован 21 человек. Для тушения пожара привлекались 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Для предотвращения пожаров в жилых многоквартирных домах Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности:
1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.
2. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.
3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.
7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.
8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
9. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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