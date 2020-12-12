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Жительница Самарской области незаконно прописала в ветхом доме 13 мигрантов

12 декабря 2020 11:56
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Жительница Самарской области незаконно прописала в ветхом доме 13 мигрантов

Полицейские выявили факт фиктивной регистрации мигрантов в Сергиевском районе.

Как установлено сотрудниками Отдела МВД России по Сергиевскому району, в прошлом году ранее не судимая жительница городского округа Кинель 1986 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 13 иностранных граждан.

Женщина фиктивно зарегистрировала иностранцев в нежилом доме, расположенном в поселке Верхняя Орлянка.  По данному адресу полицейскими проведены проверочные мероприятия, в результате которых установлено, что местная жительница, в нарушение порядка осуществления миграционного учета иностранных граждан, не предоставляла им жилое помещение для проживания.

Во время беседы с полицейскими женщина пояснила, что была предупреждена об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно нарушила закон.

Отделением дознания территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет".

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Сотрудники полиции проверяют женщину на причастность к аналогичным правонарушениям, сообщает облМВД.

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