Житель Самарской области явился к приставам пьяным и бранился

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Судебные приставы по ОУПДС привлекли к ответственности мужчину, который явился в отдел судебных приставов в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражался в адрес должностных лиц.Гражданин К. явился в отдел судебных приставов Приволжского района Самарской области в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался прорваться через стационарный пост, категорически отказываясь предоставить паспорт. Мужчина громко выражал свое недовольство в форме нецензурной брани.На требование судебного пристава по ОУПДС покинуть здание, гражданин К. не реагировал, вел себя вызывающе, разговаривал на повышенных тонах. В связи с этим в отношении него был составлен протокол. За данное правонарушение судья назначил наказание в виде административного штрафа в сумме 1000 рублей.