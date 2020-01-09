"Я - карп!": В Калининграде посетитель супермаркета нырнул в аквариум с рыбами

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На кадрах видно, как молодой человек в джинсах, куртке и ботинках окунается с головой в аквариум под подбадривающие возгласы приятеля.В ответ на недоумение сотрудников магазина нарушитель спокойствия заявил, что он карп.Пользователи соцсети предположили, что юноша либо блогер, либо залез в аквариум из-за проигранного спора.Нашлись и те, кто пожалел обитателей аквариума и заподозрил парня в употреблении запрещённых веществ.Фото из открытых источников