Вратарь сборной России по футболу устроил пьяный дебош во Внуково
12 июня 2019 19:50
131
По информации телеканала, направлявшийся в Санкт-Петербург Лунев вступил в перепалку с представителем авиакомпании "Россия".
Отмечалось, что футболиста задержали, медицинское освидетельствование подтвердило наличие в его крови алкоголя.
Как рассказали телеканалу в МВД, в отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.
В авиакомпании "Россия" также подтвердили "РЕН ТВ" инцидент с задержанием голкипера сборной России.
В свою очередь, в пресс-службе Управления на транспорте МВД рассказали о задержании пьяного дебошира во Внуково без уточнения имени.
Сам футболист случившееся пока не прокомментировал.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 июня 2019 21:20Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться наказания полицейских, задержавших Голунова
Они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Закон
240
11 июня 2019 18:51
Решение о прекращении уголовного преследования принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических... Закон
222
10 июня 2019 23:48
В МВД особо обратили внимание на то, что образцы ДНК были найдены не внутри пакетиков, а на их упаковке. Закон
266
10 июня 2019 18:58
Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей. Закон
290
8 июня 2019 23:44
Суд постановил освободить Голунова из-под стражи в зале суда. Собравшиеся у здания суда встретили постановления о домашнем аресте продолжительными... Закон
457
7 июня 2019 23:46
Об этом сообщает депутат госДумы Александр Хинштейн . Закон
519
7 июня 2019 23:13
Среди нарушений, установленных судом, незаконное место вылова, несоответствие технических средств и количества судов, неуведомление погранслужбы. Закон
399
Происшествия
12 июня 2019 19:50
В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили. Происшествия
130
12 июня 2019 19:41
На место ЧП направлен пожарный поезд. Происшествия
129
12 июня 2019 18:51
Его коллеги по цеху просят думать о нём и желать не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй. Происшествия
100
Криминал
12 июня 2019 11:21
Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
148
11 июня 2019 22:03
Стоимость находки оценили в 4,5 млрд руб. Криминал
228
11 июня 2019 11:55
Хищения в банке были вскрыты в январе 2015 года. Криминал
244
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
292
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
271
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
368
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
357
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
297
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
426
Фоторепортажи
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
505
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
534
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
301
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
601
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
529
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
672
Мероприятия