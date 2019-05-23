В тольяттинской многоэтажке горел мусор в мусоропроводе
23 мая 2019 22:39
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Мусор рассыпался до 4 этажа многоэтажки.
По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному поступила информация о пожаре в 12 подъезде многоэтажки, уточняет trkterra.ru. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, на площади 1 кв.м. горел мусор в мусоропроводе в доме № 25 по Свердлова. На место событий выезжали 4 человека, которые использовали одну единицу техники. В 15:51 возгорание было потушено. Информация о взрыве не поступала.
Фото: "Происшествия Тольятти"
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