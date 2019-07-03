В районах Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия саранчи
3 июля 2019 10:52
77
МЧС Самарской области: Кировском и Промышленном районах объявлен режим ЧС
В Самарской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщают специалисты, угроза поражения растений особо опасной саранчой появилась на нескольких территориях. Среди них Волжский, Красноармейский районы, а также города Чапаевск и Новокуйбышевск.
Штаб по ликвидации ЧС развернут в Чапаевске. Сейчас ведется авиахимобработка территории ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон», который находится не далеко от города. Химическая обработка пораженных зон на площади 3,3 тыс. га уже проведена. По мнению экспертов, это необходимо для предупреждения развития и распространения особо опасных вредителей.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона готовит план по борьбе с возможными глобальными последствиями. Как сообщили в ведомстве, ситуация находится под контролем. Специалисты ежедневно проводят мониторинг, пишет АиФ Самара.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 июля 2019 23:48
ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей. Закон
320
2 июля 2019 23:19
Известно, что фигуранта дела зовут Сергей Петушков. Остальные подробности не разглашаются, так как дело маркировано грифом "Секретно". Закон
206
2 июля 2019 00:17
Девушку будут судить отдельно от Ангелины и Крестины. За убийство по предварительному сговору им может грозить до пятнадцати лет тюрьмы. Закон
2113
28 июня 2019 20:06
Их отправят в одну колонию, где им предстоит отбывать наказание за драки. Закон
499
28 июня 2019 17:29
Кандидатура Артура Безверхова в ВККС рекомендована Советом Федерации. Закон
501
27 июня 2019 15:44
Если водитель специально закрыл автомобильный номер или его часть, то суд может назначить штраф в размере 5 тысяч рублей или лишить его прав. Закон
393
27 июня 2019 15:36
Он был задержан сотрудниками уголовного розыска на одном из рынков города. Закон
371
Происшествия
3 июля 2019 10:52
.На нескольких территориях уже проводится авиахимобработка. Происшествия
75
3 июля 2019 10:49
Ее готовили под прокладку канализационных труб. Происшествия
73
3 июля 2019 09:12
Трагедия произошла на научно-исследовательском судне. Происшествия
114
Криминал
3 июля 2019 11:24
Деньги предназначались за непринятие мер по привлечению к административной ответственности. Криминал
33
3 июля 2019 10:03
Он входил в доверие к женщинам и убеждал их взять кредит. Криминал
96
3 июля 2019 09:46
Среди них гранаты, взрывные устройства и автомат. Криминал
144
Видео
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3579
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
977
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
349
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
538
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
472
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
433
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
593
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
472
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
704
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
723
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
457
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
783
Мероприятия