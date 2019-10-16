В крови насмерть сбитого полицейским шестилетнего ребенка в Кировской области нашли алкоголь

124

Специалисты пока не установили, как 0,51 промилле этанола оказалось в организме ребенка.В местной прокуратуре отказались комментировать результаты анализов."В настоящее время по делу ведутся следственные действия. Материалы данного уголовного дела представляют тайну следствия", — говорится в сообщении.Марат Ахметвалиев и Ксения КаторгинаПри этом в прокуратуре считают, что поднятая "шумиха" совершенно необоснованна, так как родителям погибшего мальчика дали полный развернутый ответ обо всех этапах следствия.По мнению адвоката Федора Коновалова, содержание этанола в крови погибшего могло оказаться превышено в результате брожения."Однако даже если гипотетически допустить, что ребенок был пьяный, это никоим образом не влияет на квалификацию действий водителя и ход дела", — подчеркнул он.Позднее председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. Ребенок получил многочисленные травмы, врачам не удалось его спасти. Следователи продолжают расследование уголовного дела.Фото: pixabay