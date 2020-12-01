В Зубчаниновке в Самаре во время пожара в коммуналке вытащили мужчину без сознания

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Жилец закурил на раскладушке.

В Самаре в Кировском районе пожарные спасли мужчину 66 лет. Информация о возгорании в пятиэтажке на Литвинова поступила в ГУ МЧС России по Самарской области в 13:07. Экстренную службу вызвали соседи.

— Заполыхали домашние вещи, общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров, — рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Пожарные быстро справились с огнем. В квартире они обнаружили хозяина жилища, он был без сознания. Его передали скорой помощи, которая доставила пожилого мужчину в ожоговое отделение больницы Пирогова.

У него диагностировали ожоги 30% тела, ожог дыхательных путей. Врачи надеются, что мужчина справится и выживет.

По предварительной информации, раскладушка, на которой, видимо, спал мужчина, загорелась из-за неосторожного обращения с сигаретой, пишет 63.ру.

Фото: облМЧС.